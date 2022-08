Le meneur de jeu international algérien du Stade Brestois, Youcef Belaïli a été retenu par plusieurs médias français dans l'équipe-type de la 3e du championnat de Ligue 1, notamment, l'Equipe et Maxifoot, et ce, pour avoir joué un grand rôle dans la victoire en déplacement de son équipe chez le SCO Angers (1-3). L'ancien numéro 10 du MC Oran et de l'USM Alger a en effet délivré deux passes décisives au cours de cette rencontre, et c'était à chaque fois sur corner. La première fois pour Le Douaron (10') et la seconde fois pour Dari (65'), alors que le troisième but Brestois a été l'œuvre de Le Douaron (38'), auteur donc d'un doublé, et c'est Sofiane Boufal qui a sauvé l'honneur pour Angers, à la 70' (1-3). Il est cependant utile de souligner qu'Angers a été réduit à 10 à partir de la 34', suite à l'expulsion de Sabanovic. Une infériorité numérique qui a permis aux visiteurs d'étaler un peu plus leur jeu, et de corser l'addition par deux fois. Le bon rendement de l'international algérien (30 ans) a été récompensé par une note de 8/10, soit un point de moins que les Stars du Paris Saint-Germain : Messi, Neymar et M'Bappé, retenus également dans cette équipe-type de la 3e journée, et récompensés tous d'un 9/10.