"Cette ligne maritime revêt une grande importance pour les économies mauritanienne et algérienne", a indiqué M. Abdelfatah dans une déclaration à l’APS en marge de cette manifestation économique qu’abrite le Centre des conventions d’Oran (CCO) Mohamed Benahmed, soulignant que la Mauritanie constitue une autre portière de l’Afrique pour l’Algérie pour commercialiser ses produits.

"Cette ligne commerciale contribuera à la promotion et à l’accroissement du volume des échanges commerciaux entre les deux pays d’une part, et avec l’Afrique, d’autre part", a-t-il déclaré, signalant que les marchandises et les produits algériens dont a besoin le marché mauritanien, sont les denrées alimentaires, les matériaux de construction et la technologie.