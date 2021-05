Les travaux de la récente réunion du Comité militaire mixte libyen (5+5) en Libye ont abouti à la formation d'un commandement et des forces communes pour superviser le cessez-le feu en vigueur et sécuriser la route côtière", a indiqué un responsable au sein du

comité militaire, le général, Khaled al-Mahdjoub. "La mise en place d'un commandement et des forces communes pour la supervision du cessez-le feu en vigueur et la sécurisation de la route côtière constitue un pas important vers l'application des accords du Forum de dialogue politique libyen(FDPL)", a ajouté al-Mahdjoub, directeur du département de l'orientation morale auprès du Comité militaire. Répondant à une question portant sur la réunification de l'institution militaire, l'officier supérieur a indiqué que "cette tâche demeure délicate en raison de la présence des forces et mercenaires étrangers en Libye". La réunification de l'institution militaire a été, samedi, au centre d'un entretien entre le maréchal Khalifa Haftar, l'envoyé onusien pour la Libye, Jan Kubis et le premier adjoint du président du Cosneil présidentiel, Moussa al-Kouni. Les nouvelles autorités libyennes font de la réunification des institutions de l'Etat une priorité.