Le Secrétariat général du Conseil consultatif de l'Union du Maghreb arabe (UMA) a appelé dimanche l'ensemble des parties libyennes à la désescalade pour limiter les dégâts humains et matériels, et permettre un retour rapide au processus démocratique. "Le Secrétariat général du Conseil consultatif de l'Union du Maghreb arabe (UMA) appelle l'ensemble des parties, des forces nationales ainsi que les composantes sociales libyennes à la désescalade et à l'arrêt définitif des affrontements pour limiter les dégâts humains et matériels", a précisé le communiqué de cette instance, soulignant que "la Libye, pays frère, est en proie à des évènements sanglants dont Tripoli est le théâtre. Des évènements susceptibles d'entamer la cohésion du peuple libyen et l'intégrité territoriale de son pays". Le Secrétariat général du Conseil consultatif de l'UMA a appelé également à "un retour rapide au processus démocratique en faisant prévaloir le dialogue comme priorité afin d'aboutir à une solution juste et consensuelle sans ingérence étrangère aucune, et ce, en vue de l'instauration de la sécurité et de la stabilité sur les plans national, régional et international". L'instance a aussi mis l'accent sur l'importance d'élaborer, dans les brefs délais, "une Constitution et un code électoral, en consécration des valeurs suprêmes et des principes de l'Etat de droit et de la loi". Les affrontements armés déclenchés, vendredi à Tripoli, ont fait 32 morts et 159 blessés, selon un bilan rendu public dimanche par le ministère libyen de la Santé.