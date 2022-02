Rien ne peut dissuader l’être humain d’aller de l’avant dans sa quête de confort. Les avancées faites en l’espace de ces 100 dernières années, ne se voyaient même pas en rêve durant les siècles précédents. Aujourd’hui, la technologie va encore plus vite et promet plus de « miracles ». L’intelligence de l’homme a fini par accoucher d’une nouvelle intelligence, l’intelligence artificielle. Cette dernière n’est plus de la science-fiction, elle est de plus en plus présente dans notre quotidien. S’adosser sur l’intelligence artificielle multiplie considérablement le confort, mais peut également atténuer vos frais. Après que l’intelligence artificielle fut du ressort des grandes sociétés et des plus illustres labos de recherches, plusieurs firmes s’en sont accaparé, à l’instar de LG Electronics, qui la propose désormais à ses clients à travers la technologie ThinQ. Technologie ThniQ, qu’est-ce que c’est ? Cette technologie qui porte le cachet de LG Electronics est la clé pour une maison intelligente. LG ThinQ ne vous permet pas seulement d’avoir un total contrôle, ou que vous soyez, sur vos appareils électroménagers, mais elle vous simplifie la vie à la maison grâce à un contrôle facile de vos dispositifs de maison intelligente à l’aide de l’application LG ThinQ et par commande vocale. Pour bénéficier de cette technologie, il ne vous faut que des appareils LG, un smartphone et installer l’application. Cela va vous permettre de surveiller instantanément le statut des appareils électroménagers connectés, mais aussi de détecter vos préférences pour faire des recommandations adaptées à vos besoins. Véritable baguette magique, la technologie ThinQ permet de contrôler vos climatiseurs, réfrigérateurs, machines à laver ainsi que vos téléviseurs LG. Cette innovation, en plus de vous faciliter la vie, vous permet également de faire baisser votre facture d’électricité et de faire un geste pour la planète en diminuant votre empreinte énergétique. La ThinQ, à quoi ça sert ? Que vous aillez un climatiseur, une TV, un réfrigérateur, ou bien un lave-linge LG, vous pouvez utiliser la technologie ThinQ. Avec cette dernière, vous restez à jour. Vous pouvez vérifier si vos appareils LG fonctionnent correctement et recevoir des alertes à ce sujet grâce à des LG ThinQ Smart Diagnosis qui vous prodigue diagnostics et conseils pratiques afin de vous aider à bien utiliser et conserver vos appareils LG. La Technologie LG ThinQ offre aussi de contrôler vos appareils ou que vous soyez. Une machine à laver ? Vous pouvez la lancer d’un clic sur votre smartphone. Un climatiseur que vous avez laissé allumé à la maison ? Éteignez-le d’un clic depuis votre lieu de travail. La Thechnologie ThinQ permet également aux téléviseurs intelligents tels que LG AI TV de vous suggérer des films en fonction de vos goûts et préférences. Cela vous offre une expérience cinématographique et une plate-forme centrale pour votre maison intelligente et bien plus encore. Enfin, LG ThinQ Dashboard vous permet aussi de contrôler l’ensemble des appareils LG à la place d’une télécommande. Vous pouvez instantanément jeter un œil sur tous vos appareils électroménagers connectés. Pour plus de détails cliquez ici : https://www.lg.com/dz/lgthinqutm_source=algerie360&utm_medium=pr&utm_campaign=thinq&utm_content=article