LG Electronics (LG) a conclu un partenariat mondial avec la société américaine Blackdove pour offrir des expériences d'art numérique fluides sur les écrans de signalisation numérique avancés de LG. Intégrant des logiciels et des œuvres d'art conservées de la galerie d'art numérique de Blackdove et de la plate-forme NFT (jeton non fongible), la solution d'affichage personnalisable de haute qualité de LG fournira un moyen pratique de présenter l'art numérique, qui est devenu le support do-minant sur le marché mondial de l'art . Les écrans digital eclatant de LG sont le support idéal pour les installations artistiques et le solution parfaite pour les halls d'entreprise, les galeries, les résidences de luxe et d'innombrables autres lieux publics. La signalisation LED LG offre une flexibilité ex-ceptionnelle avec des concepts simples à installer, modulaires et évolutifs et une qualité d'image supérieure avec des résolutions allant de Full HD (1 920 x 1 080) à 8K (7 680 x 4 320). Disponible sur les marchés du monde entier à partir de ce trimestre, le logiciel de cura-tion Blackdove peut être associé aux produits de signalisation LED LG, notamment LG MAGNIT, LG LED Bloc, LED tout-en-un et la signalisation LED afin de fournir la vaste bibliothèque d'actifs d'art numérique de la galerie. Sélectionnée par l'équipe de conservateurs de Blackdove, la sélection d'œuvres d'artistes contemporains tels que Jo-nathan McCabe, Kenneth Wayne, Meghan Cheng, Franck Lefebvre et Jamie Scott en-globe un large éventail de sujets et de styles pour les fans novices et expérimentés de l'art numérique. "LG est ravi de s'associer à Blackdove car ce partenariat nous permet d'engager nos clients de signalisation LED avec un avantage unique à LG", a déclaré Paik Ki-mun, vice-président senior et responsable de l'unité commerciale Information Display de LG Business Solutions. "Nous pensons que le public réagira très positivement à l'option de transformer la signalisation LED LG en toiles numériques dans des espaces tels que des résidences de luxe, des halls d'entreprise, des hôpitaux et des magasins de détail." "Nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés par un partenaire aussi extraordinaire que LG", a déclaré Marc Billings, PDG de Blackdove. "L'art numérique est la première forme d'art de l'histoire qui peut être vécue de manière native par le monde entier en un instant, ce qui lui confère un attrait universel. Cela rend possible une augmentation ex-ponentielle de la quantité et de la diversité de l'art, ainsi qu'une voie vers l'accès univer-sel à la jouissance et à la propriété de l'art à un prix abordable.

# # #

À propos de la société de solutions commerciales LG Electronics

La société LG Business Solutions est un partenaire de confiance proposant des produits et des solutions innovants pour diverses industries du monde entier. Avec un porte-feuille d'offres uniques allant de la signalisation OLED et LED à la pointe de l'industrie aux solutions solaires à haut rendement, LG est un nom respecté parmi les clients du monde entier. Les solutions informatiques de LG comprennent des moniteurs profes-sionnels, des ordinateurs portables, des projecteurs, des appareils cloud et des écrans médicaux, tous conçus pour maximiser l'efficacité du travail et offrir une forte valeur à ses clients. Pour en savoir plus sur les solutions professionnelles de LG, rendez-vous sur www.LG.com/b2b.

À propos de Blackdove

Blackdove est une galerie d'art numérique permettant la livraison instantanée de n'im-porte quelle œuvre d'art numérique à n'importe quel affichage dans le monde. L'art nu-mérique, à la croisée de l'expérience et de la technologie, est en train de devenir le mé-dium principal des meilleurs artistes de cette génération. Blackdove travaille directe-ment avec des galeries et des artistes pour rendre ce travail accessible et élever la voix d'une communauté mondiale d'artistes numériques. L'architecture IoT et l'infrastructure cloud mondiale de Blackdove permettent d'envoyer de l'art numérique à n'importe quel écran ou de le partager à l'échelle mondiale, avec l'enregistrement de la blockchain NFT et le cryptage de bout en bout. La galerie d'art numérique de Blackdove comprend plusieurs solutions technologiques pour afficher et gérer l'art numérique, notamment un lecteur multimédia matériel, des écrans spécialement conçus, une application de con-trôle et de gestion et un service d'abonnement aux œuvres d'art numériques.

