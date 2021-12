LG Electronics (LG) est sur le point de rendre la vie dans la cuisine plus facile que jamais avec l'introduction de ses derniers appareils de cuisson, la cuisinière à double four LG Insta-View® et le four à micro-ondes à hotte intégrée. Dotés des technologies de cuisson de base de l'entreprise, ces appareils haut de gamme sont les pre-miers à offrir une intégration transparente avec le nouveau service LG ThinQ™ Recipe. La cuisinière à double four est dotée de la technologie LG InstaView qui permet aux utilisateurs de voir à l'intérieur d'un appareil en frappant simplement deux fois sur la vitre, illuminant l'intérieur sans avoir à ouvrir la porte et en laissant l'air chaud s'échapper. Une solution de cuis-son complète pour les maisons d'aujourd'hui, les deux produits feront leurs débuts au CES 2022 la semaine prochaine. La nouvelle gamme de fours s'appuie sur la technologie de convection Pro-Bake® de LG pour une cuisson rapide et complète sans préchauffage afin de préparer de délicieux repas uniformément cuits à chaque fois. Avec son contrôle précis de la température et du débit d'air, ProBake offre des temps de cuisson plus courts et est également l'élément clé des modes Air Fry et Air Sous Vide du four. Air Fry permet aux cuisiniers de créer des recettes frites délicieuses et croustillantes en utilisant beaucoup moins d'huile que la friture tandis que Air Sous Vide garantit des plats tendres et juteux qui don-neront aux convives un plaisir gustatif unique. Et délicieux ne signifie pas devoir attendre plus longtemps, grâce à la technologie UltraHeat™ Power Burner de LG. L'autre moitié du duo de cuisines exceptionnel, le four à micro-ondes LG Over-the-Range, utilise la technologie exclusive Steam Cook pour préparer des aliments plus juteux, plus sains et plus savoureux. Le Slide-out Exten-daVent™ de ce micro-ondes haut de gamme est efficace pour réduire la présence de fumée et d'odeurs persistantes dans la cuisine. Et avec son intérieur EasyClean, le four est un jeu d'enfant à garder propre grâce au revêtement avancé qui empêche les aliments et la graisse de coller et permet un nettoyage facile avec seulement un chiffon humide.

1 Le langage de conception minimaliste de LG est parfaitement illustré dans l'acier inoxydable et le verre trempé de la fenêtre LG WideView™.

Nouveau pour 2022, le service LG ThinQ Recipe offre une expérience uti-lisateur plus complète et plus pratique en rendant tous les services et conte-nus de cuisine intelligents de LG et de ses partenaires disponibles en un seul endroit. Accessible via l'application ThinQ, LG ThinQ Recipe offre un parcours fluide qui permet à quiconque de rechercher, planifier, acheter et cuisiner, en suivant des centaines de recettes faciles à suivre, y compris des options alléchantes de SideChef, Innit et LG Originals Series, ce dernier préparé par les propres chefs de LG utilisant uniquement des appareils de cuisson LG.

2 En partenariat avec la start-up d'IA basée à Boston Foodspace Technology, ThinQ Recipe intègre également la fonction Scan to Cook de LG, qui per-met de numériser et d'envoyer des instructions de cuisson pour certains plats surgelés. Le service client proactif, la solution de service client IA de LG, est égale-ment accessible à partir de l'application intuitive ThinQ. En utilisant l'intel-ligence artificielle et la technologie d'apprentissage en profondeur pour analyser les données de performance des produits, le service client proactif peut envoyer aux utilisateurs des alertes utiles et des conseils d'entretien pour que leurs fours LG fonctionnent de manière optimale année après an-née.

3-La gamme LG InstaView 2022 avec ThinQ Recipe sera exposée sur le stand d'exposition virtuel de LG au CES 2022 à partir du 5 janvier.