LG Electronics (LG) invite les consommateurs du monde entier à découvrir ses dernières innovations de près et en personne lors de l'IFA 2022 à Berlin, en Allemagne (2-6 septembre). Sous le thème " Life, Reimagined " (la vie, réimaginée) - le stand présentant la vision de LG en matière de technologie réimaginée, de styles de vie, de redécouvertes et d'expériences redéfinies - l'entreprise présentera un éventail de produits qui ouvrent de nouvelles voies en matière d'avancées technologiques, ainsi que de nouvelles solutions et de nouveaux services uniques conçus pour offrir des expériences clients inégalées. LG est ravi de revenir à Berlin pour l'IFA, pour la première fois depuis 2019. Le premier salon européen de l'électronique grand public est de retour sur le terrain dans la capitale allemande après une interruption de deux ans et prêt à épater à nouveau les visiteurs du monde entier. Pendant l'IFA 2022, les visiteurs pourront découvrir les dernières innovations de LG et apprendre comment l'entreprise réimagine l'expérience client, sur son stand situé dans le hall 18 de la Messe Berlin. Ceux qui ne peuvent pas assister à l'IFA en personne peuvent toujours explorer le stand LG en regardant la vidéo du stand LG, qui sera téléchargée sur la chaîne YouTube de LG Global (www.youtube.com/GlobalLG).