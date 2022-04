LG Electronics (LG) a remporté 25 distinctions lors du Red Dot Award de cette année, poursuivant son succès lors du prestigieux programme an-nuel de récompenses de design. Parmi le parcours impressionnant de la société, il y avait trois distinctions Best of the Best pour la laveuse et la sécheuse LG avec une op-tion de mise à niveau, un nouveau téléviseur OLED LG lifestyle et le LG DualUp Moni-tor Ergo. Les paires laveuse et sécheuse LG offrent des performances exceptionnelles, un design « plat » minimaliste et peuvent même être mises à niveau pour répondre aux besoins uniques et changeants de chaque client. Un autre récipiendaire Best of the Best est le nouveau modèle de téléviseur OLED LG lifestyle, un produit dont la sortie est prévue cette année. Faisant partie de la gamme de téléviseurs OLED Lifestyle de LG, cette in-novation étonnante offre une polyvalence maximale, une intégration spatiale élégante et des moyens plus pratiques de faire avancer les choses. Troisième prix Best of the Best Red Dot de LG cette année, le LG DualUp Monitor Ergo est conçu pour offrir une expérience d'affichage supérieure avec un plus grand confort ergonomique. Bénéficiant d'un format d'image 16:18, d'un écran de résolution 2 560 x 2 880, d'un design élégant et pratique et d'une connectivité améliorée, le DualUp Monitor Ergo améliore le confort de l'utilisateur avec le support LG Ergo ultra-réglable et peu encombrant, qui se fixe solidement à la plupart des bureaux et les tables. De plus, le purificateur d'air LG PuriCare AeroTower et le LG tiiun ont été reconnus dans la catégorie Produit innovant. Parmi les autres produits LG récompensés lors des prix de cette année, citons la solution d'affichage tout-en-un LG One:Quick Flex, l'ordi-nateur portable de jeu LG UltraGearTM, l'édition LG OLED evo Gallery et d'autres mo-dèles de téléviseurs OLED evo, tous salués pour leur esthétique agréable et centrés sur l'utilisateur. conceptions. Le Red Dot Award est l'un des concours les plus prestigieux pour la conception de pro-duits, la conception de communication et les concepts de design, avec le logo distinctif du gagnant Red Dot considéré comme une marque de qualité respectée dans le monde entier. Cette année, environ 7 800 produits ont été soumis à l'examen du jury. "Nous sommes ravis que tant de nos innovations soient à nouveau reconnues par Red Dot cette année", a déclaré Lee Chul-bae, vice-président senior et directeur exécutif du Life Innovation Design Center de LG Electronics. "Un design qui offre les meilleures expériences utilisateur et la plus grande valeur esthétique est quelque chose que nous re-cherchons toujours, il est donc très significatif que nos efforts soient reconnus par l'un des meilleurs programmes de prix de design au monde."