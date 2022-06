Toujours dans sa quête technologique, LG Electronics, l’un des leaders mondiaux et régionaux incontesté de l’électroménager, revient avec des solutions innovantes avec sa gamme de climatiseurs LG DualCool, qui comblent tous vos besoins de fraicheur pour un meilleur confort à la maison et toujours avec 10 ans de garantie.De par ses fonctionnalités, le climatiseur LG DUALCOOL est doté de plusieurs technologies de pointe propre à la marque Sud-Coréenne dont le compresseur LG Dual Inverter qui régule automatiquement son fonctionnement selon le besoin de refroidissement réduisant, ainsi, jusqu'à 70 %* de la consommation d’énergie toute en garantissant une performance optimale. Aussi, il offre la possibilité de contrôler la consommation électrique manuellement à l’aide de la télécommande avec 4 niveaux de consommations énergétiques en fonction de vos besoins, que vous soyez seul ou en famille. De plus, le compresseur LG Dual Inverter offre un refroidissement 40 %** plus rapide, grâce à une vitesse de fonctionnement plus élevée que les compresseurs conventionnels (jusqu’à 120 Hz) afin de procurer à son utilisateur une fraicheur agréable et un environnement confortable en un rien de temps. Gage de qualité et de durabilité Le compresseur LG Dual Inverter est garanti dix ans de la part de la marque. Au-delà de ces avantages, les climatiseurs LG fonctionnent à de faibles niveaux sonores intérieur et extérieur, en partie grâce à la stabilité de fonctionnement du compresseur, mais aussi au moyen de son système de ventilateur exclusif qui élimine les bruits superflus pour un fonctionnement paisible. La gamme de climatiseurs LG DUALCOOL, doté d’une purification de l’air à grande échelle, se distingue de la concurrence par sa capacité à purifier efficacement l’air tout en maintenant la fraîcheur de la maison. Ce système de purification d’air LG Plasmaster Ionizer, intégré au climatiseur ARTCOOL de la gamme,https://www.lg.com/dz/climatiseurs-residentiels élimine efficacement 99,99%*** des bactéries qui circulent dans l’air ainsi que les mauvaises odeurs en 60 minutes offrant ainsi un environnement plus sain.

Enfin, le modèle LG ARTCOOLhttps://www.lg.com/dz/climatiseurs-residentiels peut être contrôlé à distance et à tout moment depuis un smartphone grâce à son WiFi intégré et à la technologie LG ThinQ, ce qui permet de gérer les fonctions du climatiseur et ses paramètres et de contrôler la consommation d’énergie en une seule application et là ou que vous soyez.

* Les climatiseurs LG Inverter (US-Q242K*) refroidissent jusqu’à 70% plus rapidement que les climatiseurs LG non-Inverter (TS-H2465DAO). *Température initiale (Extérieur 35 ℃, Intérieur 33 ℃), Réglage de la température (26 ℃), Durée du test (8 heures).

** *Le test réalisé par TUV montre que le climatiseur inverter LG (US-Q242K*) refroidit jusqu’à 40 % plus vite qu’un climatiseur non-inverter LG (TS-H2465DAO).

*** *Le test TÜV Rheinland a vérifié que le Plasmaster™ Ionizer+ a éliminé jusqu’à 99 % des bactéries adhérentes (Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa) dans la salle de test de 30 m3. Le modèle testé était le SW09BAJWAN.