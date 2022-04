LG Electronics géant incontournable de l’électroménager et du développement technologique revient avec une technologie novatrice dans le domaine de la cuisson. LG NeoChef, le micro-ondes par excellence se décline comme étant la référence dans le domaine culinaire chez LG. Elle offre les dernières fonctionnalités intuitives qui permettent des performances de cuisson extraordinaires. LG NeoChef : L’alliance de l’élégance et la performance ! : Combinaison de subtilité et de technologie, le micro-onde LG se distingue par un tout autre niveau de technologie, avec un design en verre trempé noir et un afficheur LED constituant la façade teintée du micro-onde et qui se présente en un seul élément, la porte. Le NeoChef se distingue par un style sobre et unique qui lui permet d’intégrer votre intérieur en donnant une touche raffinée à la cuisine. La technologie « Smart Inverter » du moteur qui est au cœur du micro-onde LG NeoChef, offre des performances de chauffe et décongélation d’une précision exceptionnelle. Contrairement aux micro-ondes conventionnels, LG NeoChef se démarque par une puissance variable qui peut atteindre les 1200W lors de la cuisson grâce à la technologie de son moteur qui permet d’offrir une cuisson rapide, saine et uniforme. Le micro-onde versatile : Avec différents modes de programmation qui se distinguent par un préréglage de température et puissance adéquat, l’utilisateur s’offre un large choix et une multitude de possibilités pour une cuisson parfaite. De la décongélation à la cuisson au four, le micro-onde NeoChef permet de faire frire facilement et sainement à l’aide de la technologie HealthyFry tout en réduisant considérablement le gras qui peut aller jusqu’à moins 77%. Au-delà de toutes ces performances, le LG NeoChef dispose d’une cavité EasyClean avec un revêtement hygiénique anti bactérien (99,99%) de bactéries détruites, la cavité EasyClean est imperméable au gras ce qui offre un nettoyage deux fois plus rapide qu’un micro-onde conventionnel classique.