LG Algérie vient de lancer une toute nouvelle gamme de climatiseurs innovants baptisée LG DualCool. Cette gamme a été conçue pour faciliter la vie à ses utilisateurs. Les principaux points forts de ces climatiseurs résident dans la technologie innovante de leurs compresseur Dual Inverter et leur design moderne et raffiné. La gamme de climatiseurs DualCool a été imaginée de façon à répondre aux besoins grandissants des consommateurs en termes de technologie, d’économie d’énergie et de performance. La gamme lancée aujourd’hui lors de la conférence de presse met au-devant de la scène les points forts des climatiseurs signés LG. Ils sont performants, écologiques et à caractère fonctionnel. Les caractéristiques techniques de la gamme de climatiseurs LG sont connues pour leurs performances inégalées, optimisant le confort de l’utilisateur et l’efficacité énergétique, tout en intégrant la connectivité WIFI sur le modèle prémium Artcool.

LG Dualcool Inverter : LG allie modernité et technologie

Les clients disposent d’innombrables raisons valables pour acquérir un climatiseur de la gamme LG Dualcool. Grace à sa technologie Dual Inverter embarquée, le climatiseur Dualcool offre une panoplie d’options. En ce qui concerne la consommation énergétique, le climatiseur Dualcool Inverter permet une économie d’énergie allant jusqu’à 70% ; protégeant ainsi l’environnement. Une fois que le climatiseur atteint la température de consigne, seul un fonctionnement minimal est nécessaire pour maintenir cette température. L’utilisateur peut ainsi maitriser la consommation d’énergie en maintenant une température constante grâce à son compresseur innovant Dual Inverter qui optimise et régule sa vitesse de fonctionnement automatiquement pour réduire la consommation d’énergie. Pour le volet confort, cet appareil est silencieux et garantit un sommeil confortable grâce à l’option confort thermique. De plus, il refroidit la pièce 40% plus rapidement qu’un climatiseur classique et assure un suivi précis de la température. Ainsi, le contrôle actif de l’énergie permet à l’utilisateur d’ajuster les niveaux d’énergie pour améliorer l’efficacité de refroidissement et réduire la consommation d’énergie.Il est également doté d’un système de nettoyage automatique, cette fonction empêche la formation de bactéries et de moisissures sur l’échangeur de chaleur, offrant un environnement plus agréable et confortable. Quant à l’unité extérieur elle est installée dans un boitier métallique à haute durabilité afin d’abriter un condenseur qui quant à lui ; est conçu de tuyauterie en cuivre et revêtu d’un film protecteur nommé Gold Fin™ qui offre une résistance à la corrosion. Pour la garantie, il est primordial de noter que la gamme DualCool Inverter de LG offre une garantie de 10 ans sur le compresseur.

Climatiseur Artcool : le summum de l’élégance et de la technologie de pointe

Pour le modèle Artcool, chaque détail a été minutieusement étudié afin de disposer dans votre maison d’un climatiseur performant qui s’accommode parfaitement avec vos décors intérieurs. Ce modèle prémium de la gamme Dualcool est équipé d'un éventail de fonctions intelligentes et doté d’un magnifique design extérieur. Sa conception esthétique attrayante attirera sûrement l'attention des consommateurs, tout comme ses fonctionnalités pratiques conçues pour faciliter son utilisation. En termes de technologie, il offre à ses utilisateurs l’application LG ThinQ™ qui permet un contrôle complet et à distance de la climatisation de la pièce. La connectivité SmartThinQ ™ offre aux membres de la famille diverses options personnalisées, leur permettant de choisir et d'enregistrer leurs températures de climatisation préférées, de contrôler la consommation énergétique, de vérifier l’état de propreté des filtres…. Le Artcool se distingue du modèle standard à travers plusieurs caractéristiques entre autres ; le Smart Diagnostic qui permet aux utilisateurs de vérifier facilement la configuration, l’installation, le dépannage et d’autres informations directement à partir d’un smartphone.

Il est doté d’un panneau d’affichage d’énergie qui surveille la quantité de niveaux d’énergie utilisés et d’un swing quatre voies. Aussi, il est équipé d’un système « ioniseur Plasmaster » qui stérilise jusqu’à 99,9% les bactéries et désodorise en offrant une protection optimal pour ses utilisateurs. Et tout comme le Dualcool Inverter, la durabilité et la fiabilité de son compresseur sont assurées par une garantie de 10 ans. Intégré d’une technologie Wifi avancée, le Smart ThinQ de LG permet aux utilisateurs de contrôler l’appareil de l’intérieur et de l’extérieur de la maison.