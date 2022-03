LG affirme son engagement d’entreprise responsable en accompagnant les étudiants de l’ École Supérieure d’Informatique. LG Electronics est considéré comme un géant mondial dans le développement de technologie de pointe. Il s’engage à être un leader en terme développement des jeunes talents dans le domaine technologique en les accompagnant, en les mettant en lumière et en leur offrant l’aide et le soutien nécessaire dans la démarche de développement et innovation technologique à laquelle aspire ces jeunes talents de l’École Supérieure d’Informatique d’Alger (ESI).Les consommateurs veulent vraiment des innovations qui améliorent leur vie à la maison, l’objectif de LG Algérie à travers cette piste est d'apporter aux utilisateurs ce dont ils ont besoin pour améliorer leur vie à la maison tout en étant respectueux de l'environnement. De nombreuses entreprises conçoivent des applications qui connectent de nombreux « produits » différents dans la maison, mais ils ne sont pas tous significatifs pour la vie quotidienne des consommateurs. LG visualise un écosystème domestique avec une conscience - un mélange d'appareils électroménagers intelligents et de technologies émergentes, qui permettent des économies d'énergie, de coûts et de temps.

LG soutient les étudiants à travers le GDG et WTM.

Le GDG « Google Developers Group Algiers » est une communauté d’étudiants localisée au sein de l’École Supérieure d’Informatique d’Alger, le GDG Algiers est composé d’une large variété de développeurs technique dans plusieurs domaines différents. C’est ce qui lui a permis de se hisser d’un simple groupe d’utilisateurs passionnés par les technologies google à l’un des club GDG les plus actifs de la région MENA. Le club peut compter sur ses adhérents, jeunes et passionnés de technologie et de développement pour l’organisation d’événements importants pour permettre à sa communauté de faire des échanges autour des dernières nouveautés technologiques.

Le WTM « Women Techmakers Algiers » est aussi une communauté locale basée au sein de l’école Supérieure d’Informatique d’Alger. C’est un programme de Google crée dans le but de soutenir et d’aider les femmes qui activent et influent dans le domaine de la technologie où

elles sont mises en avant à travers les travaux qu’elles effectuent. Le but est qu’elles soient plus visibles et présentes sur la scène mondiale de la technologie. Chaque année des milliers de femmes de la tech sont réunies à travers des événements et des programmes de leadership organisé par le WTM.

IWD Hackathon est un évènement dans lequel plusieurs développeurs se réunissent autour d’un projet informatique et le challenge se fait sur une période de temps limité durant laquelle ils doivent travailler sans répit afin d’atteindre leurs objectifs.

Le thème de cette édition est “ La recherche du bien-être “ les candidats auront 48h pour réfléchir et travailler pour arriver à une solution théorique et pratique autour d’une problématique sur l’un des sous-thèmes proposé :

* bien-être environnemental

* bien-être économique

* bien-être dans le domaine de l’éducation

* bien-être psychologique

Les grand gagnant de ce hackathon est l’équipe ayant travaillé sur la problématique posée par LG à savoir : pousser les étudiants à mettre leurs compétences et créativité à l'épreuve pour créer une solution qui améliorerait la vie à la maison en utilisant des produits électroniques grand public.

Solution proposée : Faisons de la gym

Une vraie salle de sport à la maison

Nom de l’équipe :Les abeilles d'Ada

– Membres

Ilhem Bekkar /Hanad Nada/ Lyna Boukari/ Wafa Benyahia/ Sarra Bendaho

La description

Nous ressentons de plus en plus le besoin d'une application de fitness à cause du manque de temps et de motivation, de la non expérience et surtout de la nécessité d'avoir un planning strict avec un coach expérimenté à nos domiciles.

Let's Gym est une solution multiplateforme, elle se compose d'un :

1) Nouvelle fonctionnalité dans l'application mobile ThinQ qui nous aide à gérer nos horaires, à choisir un programme d'entraînement et à adapter les appareils LG pour définir un environnement convenable pendant l'entraînement.

2) Application Web conçue et implémentée exclusivement pour le système d'exploitation des appareils LG, plus précisément pour "LG smart TV" et le nouvel appareil "Stand By Me", afin

de simuler l'exercice, ouvrez l'appareil photo pour corriger les mouvemets de l'utilisateur à l'aide de notre modéliser et enfin gérer tous les paramètres et informations de l'application. 3) Modèle d'entraîneur de fitness intelligent.

En accompagnant le GDG et le WTM lors du Hackathon, LG Electronics Algérie souhaite s’inscrire dans une démarche qui se veut respectueuse du consommateur. Le géant sud-coréen s’engage à répondre aux besoins des clients en leur offrant de nouvelles expériences innovantes afin d’améliorer leur bien-être, et ce au quotidien. « Life’s Good », la devise de LG Electronics s’inscrit dans la continuité de l’engagement de la marque.