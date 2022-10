LG ELECTRONICS ALGERIE s’est toujours engagée à faciliter la vie de ses consommateurs, en leur offrant des solutions innovantes et de nouvelles expériences qui répondent à leurs besoins. Les lave-linges de LG disposent de ses solutions innovantes, celles-ci offrent un nettoyage en profondeur et en douceur. Tout en déterminant le poids et les caractéristiques du tissu avec un lavage rapide. LG Algérie s’inscrit dans l’innovation continue et constante de ce fait l’entreprise a élargi sa gamme de lave-linge avec le nouveau modèle LG VIVACE. Il est doté d’un design parfait et des dernières technologies de pointe pour une meilleure performance. Le lave-linge VIVACE est muni de la technologie avancée de LG le AI Direct Drive™ (AI DD) qui sélectionne automatiquement le cycle idéal de lavage. Pour se faire elle adapte certains paramètres de l'appareil en fonction du poids et du type de linge, pour une protection supplémentaire de 18% des textiles. De plus, La fonction TurboWash™ 360 de LG offre un Nettoyage en profondeur en seulement 39 minutes pour effectuer un cycle de lavage complet et une meilleure protection du textile. De même la fonction 3D Multi Spray offre un nettoyage des vêtements en moins de temps en tirant simultanément des jets d'eau dans quatre directions différentes pour un lavage complet. La Steam+ Refresh est une technologie développée par LG sur certains de ses lave-linge dont le VIVACE. Elle utilise la puissance de la vapeur pour éliminer les plis et les odeurs des vêtements spéciaux en seulement 20 minutes. Elle convient parfaitement aux peaux sensibles (anti-allergie). Cette technologie est certifiée par la BAF (British Allergy Foundation) qui utilise un mélange d'eau de lavage et de vapeur lors d'un programme de nettoyage afin d’éliminer 99,9 % des allergènes présents sur les vêtements. Ainsi il est muni du Spa Steam qui dispose d'un générateur indépendant qui chauffe l'eau dès le début du cycle à une température de 100°C. De par ses nombreuses technologies, le moteur Inverter Direct Drive de LG offre un grand control des mouvements et des pulvérisations. Ce moteur à transmission directe permet notamment d'éviter les frottements et les fortes vibrations lors de l'utilisation en équilibrant le poids au niveau des amortisseurs, en plus de la réduction de sa consommation d’énergie et son niveau sonore. Le LG Vivace fait partie de la gamme des laves linges des plus premium, offrant des lavages exceptionnels grâce à une capacité de 10.5 Kg. Cette grande capacité de lavage est dû à une nouvelle technologie faible en vibration avec un plus grand tambour, tout en gardant les dimensions standards des lave-linges. Enfin, le lave-linge VIVACE doté d’un affichage plus visible, d’un hublot en verre trempé durable et élégant, des aubes de lavage en acier inoxydable pour une hygiène supplémentaire et d’une garantie de 10 ans sur le moteur. L’application LG ThinQ contrôle le lancement des lessives à distance et télécharge les nouveaux cycles, ce qui rend le lave-linge plus intelligents et ouvre de nouvelles possibilités en termes de connectivité, de confort d'utilisation et de personnalisation.