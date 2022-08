Pour satisfaire tous ses clients, LG Electronics Algérie à développer plusieurs produits de différentes catégories tel que le nouveau téléviseur LG Nanocell pour procurer à ses utilisateurs une expérience de visionnage inédite. Le nouveau téléviseur LG NanoCell est muni d’un nouveau design minimaliste avec une couleur grise et des bordures fines pour donner un look premium et élégant a votre intérieur. A travers toutes ses nouvelles fonctionnalités, LG réaffirme sa place de géant électronique en proposant sa technologie Nano qui offre des images de qualité supérieure. En effet, Cette technologie est composée du filtre Nano-Particules d’environ 1 nm, placée sur une dalle LCD, qui filtre les couleurs ternes afin d’optimiser la pureté du spectre RVB tout en offrant une qualité d'image inégalée, des couleurs pures qui sont plus réalistes et précises sous tous les angles et avec un contraste infini. De plus, Le HDR 10 Pro règle la luminosité pour enrichir les couleurs, révèle le moindre détail et offre une netteté ultra-réaliste à chaque image. Les téléviseurs NanoCell de LG sont dotés des dernières solutions d’amélioration des images grâce à l’intelligence artificielle telles que : AI Bright Ness Control (améliore le rendu de la luminosité selon l’endroit où votre téléviseur est placé), AI Genre Sélection (sélectionnera automatiquement le type d’affichage selon le contenu regardé, pour une expérience de visionnage optimale). La fonctionnalité FILMMAKER MODE™ permet de reproduire fidèlement aux spectateurs la qualité d’image désirée par le réalisateur, en préservant les rapports d’aspect, les couleurs ainsi que les fréquences des images d’origine. En outre, le nouveau téléviseur Nanocell de LG electronics est doté du Micro-Processeur α5 5ème génération qui optimise non seulement l’image, le son grâce au AI Sound Pro. Le AI Sound pro est pourvu d’algorithmes d’apprentissage en profondeur qui transforment un son à deux canaux en un son surround virtuel 5.1.2 immersif. L’option du surround virtuel et de la hauteur virtuelle donne alors l’impression que le son provient tout autour de l’utilisateur. Par ailleurs il dispose de plusieurs fonctionnalités spécifiques aux amateurs des jeux vidéo, notamment grâce aux options Game optimizer, Stadia Cloud Gaming et au HDR Gaming Interest Group (HGiG) pour une détection et adaptation automatique des différents types de jeu et une optimisation des vitesses d’affichage et du temps de réaction. Enfin, le téléviseur NanoCell disposent des options incontournables de LG telles que l’application « LG ThinQ », de la télécommande magique, de l’assistant vocal et du nouvel écran d’accueil offrant d’ailleurs plus de commodité et de contrôle pour une meilleure expérience d’utilisation.