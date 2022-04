LG Electronics Algérie poursuit ses offres promotionnelles sur le marché algérien, en proposant des remises irrésistibles, dans tous ses showrooms, sur une large gamme de produits à l’approche du mois sacré du ramadan et la saison estivale. Durant cette promotion, lancée depuis le 20 mars 2022 et qui se prolongera jusqu'au 15 avril 2022, les clients profiteront de réductions importantes sur tous les produits électroménagers et électroniques, tels que les téléviseurs, réfrigérateurs, micro-ondes, cuisinières, climatiseurs et barre de son. Par la même occasion, LG offre à ses clients la possibilité de participer à une tombola qui leur permettra de remporter des packs de produits LG et un voyage pour 2 personnes aux Maldives Au totale, cinq catégories de produits sont concernées par cette promotion à savoir les téléviseurs, les réfrigérateurs, les climatiseurs, le produits audio et de cuisson. En ce qui concerne les téléviseurs, trois modèles phares sont concernés par la remise à savoir le OLED, le NanoCell, et le UHD. Pour ces modèles, LG offre des remises allant de 13 000 à 35000 DA pour une taille d’écran 55’’ et 65’’. Considéré comme le téléviseur le plus primé au monde, les téléviseurs OLED de LG ont été honorés par les experts de film à le 72ème cérémonie annuelle de remise les emmy® awards technology & engineering. Pour les réfrigérateurs, produits très prisés par le consommateur algérien, LG propose une remise allant jusqu’à 15 000 DA sur plusieurs modèles et notamment le réfrigérateur phare ; le LG instaview Door-in-Door. LG Electronics a transformé la vie quotidienne des familles à travers ses réfrigérateurs innovants et adaptés aux besoins des consommateurs. Allant jusqu’à permettre aux membres de la famille de savoir ce qui se trouve à l’intérieur de leur réfrigérateur sans même l’ouvrir. Les climatiseurs LG ne sont pas en reste, le modèle Artcool est concerné par une remise allant jusqu’à 6000 DA. Il est doté d’un panneau d’affichage d’énergie qui surveille la quantité de niveaux d’énergie utilisés. Aussi, il est équipé d’un système « ioniseur Plasmaster » qui stérilise jusqu’à 99,9% les bactéries et désodorise en offrant une protection optimale pour ses utilisateurs. LG veille à proposer à ses clients des produits qui réduisent la consommation d’énergie, à travers cette initiative, LG veut contribuer à une consommation raisonnable d’énergie et réduire l’impact des augmentations tarifaires qui touchent les produits électroménagers. A titre d’exemple, les climatiseurs LG DualCool Inverter aident à réduire la consommation d'énergie de 70%, et les réfrigérateurs LG instaview Door in Door réduisent la consommation d'énergie de 18% et ce grâce au compresseur LG Inverter.