LG electronics Algérie a organisé un point presse au niveau de l’hôtel Hyatt Regency d’Alger afin de présenter son nouveau lave-vaisselle dotée de la technologie TrueSteam. Depuis le début de 2020, et suite à la pandémie mondiale, Covid-19. beaucoup de gens ont rencontré beaucoup de problèmes. et ce virus change la façon de penser et le mode de vie. LG a menéune enquête en ligne auprès de 10 000 personnes dans le monde. Pour introduire quelques éclairages, la priorité de la vie n'est plus axée sur les loisirs, mais plutôt sur l'hygiène et la sécurité des familles. Le plus grand changement dans le mode de vie est que le Covid-19 a rendu les activités extérieures difficiles, entraînant une augmentation de la proportion de la vie à la maison, en particulier la cuisine et les repas à la maison. En raison de ces changements induit par la pandémie, les consommateurs rencontrent de nouveaux problèmes qu'ils n'avaient pas auparavant. La peur des virus et des bactéries a conduit à un intérêt accru pour l'hygiène des plats utilisés pour contenir la nourriture de leur famille. Avec l'augmentation du temps passé à la maison avec la famille, le nombre de fois nécessaire pour laver la vaisselle a également augmenté. De plus, ils sont devenus plus anxieux à l'idée d'utiliser des femmes de chambre ou des femmes de ménage.Soucieuse de la santé et du bien-être de ses client, LG a décidé de developper un lave-vaisselle doté de technologies et options répondant a tous les besoins et préoccupations de ses clients :

TRUE STEAM :

-La technologie vapeur TrueSteam™ générée à partir d’une eau en ébullition se dépose sur tous les articles, pour une vaisselle étincelante. Les particules d’eau pure transformées en vapeur aident à réduire la formation de calcaire.

La technologie TrueSteam®détrempe et détache les aliments collés avant la phase de lavage principale, elle laisse la vaisselle propre et étincelante.

QUADWASH :

-Grâce aux bras de lavage multidirectionnels et aux jets à haute pression, QuadWash™ offre une couverture de lavage maximale pour des articles parfaitement propres dès le premier lavage. Avec quatre bras de lavage au lieu de deux, QuadWash™ offre une performance de nettoyage décuplée, Les bras rotatifs multidirectionnels offrent une couverture de lavage optimale en envoyant des jets d'eau sous différents angles afin d'atteindre tous les recoins de la vaisselle.

Easy Rack plus :

-Facilement ajustable ce système de panier se modifie pour répondre à vos besoins.Avec les tiges pliables, placez la vaisselle à votre guise, relevez-les ou abaissez-les.

Modifiez la hauteur du panier supérieur de trois niveaux et placez-y des articles plus volumineux.

INVERTER DIRECT DRIVE :

-Grace au moteur Inverter Direct Drive ultra silencieux, les utilisateurs pourront bénéficier de performances de lavage optimales tout en réalisant des économies d’énergie et ce pendant longtemps.Grâce à son moteur électromagnétique à transmission directe et en fonctionnant plus efficacement, le moteur Inverter Direct Drive™ consomme moins d’énergie.

Les utilisateurs pourront compter sur leur lave-vaisselle LG pour les années à venir avec une garantie de 10 ans sur le moteur inverter Direct Drive.

-des programmes spécifiques permettent d’améliorer les performances de nettoyage et de séchage tout en facilitant la vie, un programme de lavage rapide: le programme turbo permet de nettoyer une vaisselle en moins d’une heure avec la technologie QuadWash.

La fonction Lavage Multi-jet vous permet de varier l’intensité dans les paniers supérieur et inférieur, La température maximum est de 80°C lors du cycle de rinçage et permet un nettoyage optimum.

SMARTTHINQ :

-La technologie SmartThinQ™ ouvre de nouvelles possibilités en termes de connectivité, de confort d’utilisation et de personnalisation.L'application LG SmartThinQ™ vous permet de télécharger des cycles de lavage adaptés à vos besoins; spécial poêles et verres ou mode nuit.

La possibilité de personnaliser le cycle du lave-vaisselle en utilisant l’application pour smartphone. L’utilisateur de l’application sélectionner différentes options de lavage comme le push alerte pour nettoyer la cuve.

Un lave-vaisselle propre. Après 30 cycles de lavage, l’indicateur lumineux indiquera qu’il est temps d’exécuter le cycle de nettoyage. L'application Smart Diagnosis™ aide à résoudre les problèmes rapidement et efficacement depuis votre smartphone.

LG electronicsAlgerie, propose une gamme de lave-vaisselle déclinée en trois finitions, et présentées aux prix suivants :

- Modéle: DFB512FP : prix: 164 900 DZD

- Modéle: DFB425FP : prix :184 900 DZD

- Modéle: DFC532FP : Prix: 179 900 DZD.

Lien en savoir Plus pour les UTM : https://www.lg.com/dz/lave-vaisselles