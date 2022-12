LG ELECTRONICS a dévoilé, aujourd’hui, les indispensables produits dotés de nouvelles technologies au service de la femme algérienne au quotidien. Lors d’une conférence de presse, placée sous la thématique, «NETKEL 3LIK», le géant de l’électroménager a présenté ses deux produits innovants: le lave-linge Vivace et le lave-vaisselle Quadwash, qui aident la femmes à gagner du temps pour se consacrer davantage à sa famille et sa vie active. Pour illustrer ces produits, LG a invité trois femmes aux parcours exceptionnels ayant les mêmes alliés qui sont le lave- vaisselle Quadwash et le lave-linge Vivace. Les trois intervenantes sont Meriem KADRI KHELIFATI, maman de deux garçons et directrice générale d’une entreprise, Hind, maman de deux enfants, cadre d’entreprise et créatrice de contenu ainsi que Zhor, maman, psychologue de formation, créatrice de contenus mais surtout très engagée dans des actions caritatives. Face à un parterre composé de journalistes et autres invités de différents horizons, elles ont raconté leurs expériences avec le lave- vaisselle Quadwash et le lave-linge Vivace qui leur ont facilité le quotidien. Elles ont témoigné de la valeur ajoutée que ces produits ont apporté dans leurs vies afin de pouvoir concilier leurs parcours professionnels et familial. LG électronics a très vite compris qu’aujourd’hui la vie est de plus en plus prenante et a développé des technologies très bien pensées qui déchargent les femmes des tâches ingrates. Ce sont de vrais alliés, expliquent-elles, car la gamme LG a contribué à leur faire gagner du temps pour concilier le travail et la vie de famille. Pour elles, la thématique NETKEL 3LIK accompagne parfaitement ces produits car tout le monde compte sur elles et elles comptent sur LG. L’avènement du lave- vaisselle Quadwash dans leurs foyers a permis un nettoyage sous tous les angles pour un nettoiement en profondeur 360. Avec la technologie TrueSteam, elles ont la garantie d’un nettoyage étincelant ainsi qu’une brillance pour les verres enlevés de 30% du calcaire et surtout une stérilisation à 99.9%. Elles ont aussi apprécié son design élégant et son agencement intérieur très pratique. Le lave- vaisselle Quadwash est également facile à entretenir. Satisfaite, Mme Meriem KADRI KHELIFATI a indiqué que «maintenant, je prends plaisir à faire mes activités avec mes enfants, la vaisselle est nickel grace à mon lave-vaisselle propre et stérilisé». Les invitées de marque de LG ont également exprimé leur satisfaction suite à l’utilisation de la machine à laver Vivace. Sa technologie turbo Wash offre un nettoyage en profondeur en 39 minutes seulement pour un cycle de lavage complet et une meilleure protection du textile. Pour Mme Hind «les taches ne sont plus un souci car la machine à laver LG Vivace, les désincruste en un clin d’œil grâce à la fonction turbo Wash qui offre un gain de temps et une tranquillité d’esprit sans égales». La technologie AI DD de la machine à laver LG Vivace préserve la qualité des vêtements jusqu’à 18% de plus que les autres machines, une protection supplémentaire. Le repassage est devenu aussi un jeu d’enfants avec la machine à laver LG Vivace. Dotée de la technologie Steam et refresh une technologie développée par LG, la Vivace utilise la puissance de la vapeur pour éliminer les plis et les odeurs des vêtements mais aussi réduit 99.9% des allergènes, champignons et les bactéries. Durant la conférence, une démonstration des produits a été faite . La présentatrice a activé la machine à laver à distance grâce à l’application thinkQ durant le débat pour ainsi constater sur place l’efficacité du produit et sa capacité à décharger les tâches ménagères. En offrant plus d’autonomie, l’application LG ThinQ contrôle le lancement des lessives à distance et télécharge les nouveaux cycles, ce qui rend le lave-linge plus intelligent et ouvre de nouvelles possibilités en termes de connectivité, de confort d'utilisation et de personnalisation.