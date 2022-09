À l'IFA 2022, LG Electronics a présenté une gamme variée de solutions de vie intelligentes conçues pour répondre aux besoins et aux goûts des consommateurs dans un monde en mutation. Sous le thème de l'exposition " Life, Reimagined ", l'entreprise a présenté ses produits et services d'innovation de pointe centrés sur le consommateur qui apportent de nouvelles possibilités et expériences à la vie quotidienne. En entrant sur le stand de LG (Hall 18, Messe Berlin) à l'IFA, les visiteurs ont été accueillis par l'impressionnant téléviseur OLED evo Gallery Edition de 97 pouces. Le plus grand téléviseur OLED du monde, le modèle G2 de 97 pouces ajoute une toute nouvelle dimension au divertissement à domicile grâce à sa qualité d'image OLED auto-éclairée, ses technologies avancées de traitement de l'image basées sur l'IA et son échelle impressionnante. Plusieurs des derniers téléviseurs haut de gamme à grand écran de LG ont été exposés à l'IFA, notamment le téléviseur primé LG SIGNATURE OLED 8K de 88 pouces. L'énorme Micro LED 4K de 136 pouces (3 840 x 2 160) de LG a été également présenté à Berlin. Cette solution innovante de divertissement à domicile présente une qualité d'image de première classe à une échelle spectaculaire, en associant des pixels auto-éclairés de taille micrométrique à un design modulaire. Les visiteurs du stand LG ont eu également l'occasion de vivre une expérience de jeu OLED immersive dans la zone "Flex Arcade" de style rétro. À l'intérieur se trouvait plusieurs stations de jeux où les visiteurs pouvaient essayer de nouveaux jeux de console et des classiques de la vieille école sur les téléviseurs OLED de pointe de LG, y compris le premier téléviseur OLED flexible de 42 pouces au monde - le tout nouveau LG OLED Flex. Offrant "20 courbes en un seul écran" et une foule de fonctions et de paramètres centrés sur le joueur, le Flex permet aux utilisateurs de personnaliser leur configuration de jeu comme jamais auparavant. Le stand de LG comprenait également la Lifestyle Zone, où les visiteurs avaient la possibilité d’explorer une large gamme de produits et services LG qui peuvent être "adaptés" à tous les goûts et préférences. La zone Lifestyle a présenté une vitrine étonnante mettant en avant les derniers téléviseurs LG de la collection LG OLED Objet, ses toutes nouvelles solutions audio telles que l'enceinte sans fil LG XBOOM 360, ainsi que des meubles et accessoires exclusifs de la marque néerlandaise Moooi. Parmi les autres innovations présentées à l'IFA, citons la solution complète d'entretien des chaussures de LG, le LG Styler™ ShoeCase et ShoeCare, les modèles de lave-linge et de sèche-linge IA qui rendent la gestion du linge plus rapide et plus pratique, et l'Aero Furniture : un purificateur d'air de type " table " qui estompe la frontière entre le meuble et l'appareil d'entretien de l'air haute performance. Les participants à l'IFA pouvaient également mettre la main sur les derniers moniteurs de LG, qui améliorent l'ergonomie et la productivité, dans la station de travail Ergo Monitor, et sur sa sélection croissante d'écrans de jeux dans la zone de jeu UltraGear Gaming Monitor.