La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a affirmé, jeudi dans un communiqué, que ses services "n'appliquent plus la mesure relative à l'autorisation de sortie depuis le 4 juin 2021", relevant que "toutes les mesures d'entrée à des pays étrangers sont soumises exclusivement à des restrictions prédéfinies par ces Etats". En réponse à une information relayée par un média national selon laquelle les services de la DGSN auraient interdit à l'aéroport Houari Boumediene "des voyageurs titulaires de visas (C) de voyager à l'étranger sous prétexte qu'ils ne disposaient pas d'autorisation de sortie", la DGSN précise que "ses services n'appliquent plus cette mesure depuis le 4 juin courant". Après avoir souligné que cette information "est dénuée de toute vérité", la DGSN a expliqué que "toutes les mesures d'entrée aux pays étrangers sont soumises exclusivement à des restrictions prédéfinies par les autorités de ces pays qui confient la mission de leur contrôle et application aux compagnies aériennes internationales".