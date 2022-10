Les profondes réformes initiées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ont permis à l'Algérie de construire l’Etat des institutions, aux citoyens de reprendre confiance en les institutions de l’Etat et à la diplomatie algérienne de renouer avec son statut, ainsi que d’impulser un véritable dynamisme économique, affirme la revue "El-Djeïch" dans son denier numéro. "Les réformes profondes initiées par Monsieur le président de la République depuis son accession à la magistrature suprême, découlent en droite ligne des engagements qu’il a pris auprès du peuple, de sorte que le processus d’édification institutionnelle de l’Etat soit son pilier le plus important. Comme attendu, notre pays a pu construire l’Etat des institutions grâce aux profondes réformes engagées, qui ont touché toutes les institutions constitutionnelles et ponctuées par la promulgation de la loi électorale qui a définitivement barré la route aux pratiques, le moins que l’on puisse dire, négatives, qui caractérisaient la scène politique précédemment", souligne "El-Djeïch" dans son éditorial. Selon la revue "ces réformes ont été favorablement accueillies par le citoyen, en particulier les jeunes, qui reprennent progressivement confiance en les institutions de l’Etat". Elle soutient, à ce propos, que cette confiance "se renforcera inévitablement avec la mise en place d’institutions qui seront le lien entre le sommet et la base, à l’exemple de l’Observatoire national de la société civile et le Conseil supérieur de la jeunesse, qui contribueront au processus de changement souhaité, y compris les questions ayant trait aux comportements, à la performance, à l’écoute du citoyen, à la gestion des affaires publiques et, par-delà, combler les insuffisances au niveau du modèle de gestion, rompre avec le manque de rigueur lors de la planification des projets de développement, comme cela se faisait auparavant".Sur le plan économique, la revue met en exergue l'"impact positif" de la stabilité institutionnelle du pays sur la situation économique globale, affirmant que cette stabilité "a permis d’impulser un véritable dynamisme économique et la mise en œuvre de réformes structurelles appropriées, sur des bases modernes, d’autant plus que de nombreux indicateurs confirment que notre pays se redresse économiquement, grâce à la politique rationnelle adoptée"."Démarche qui repose essentiellement sur la diversification économique, le renforcement des capacités d’exportation hors hydrocarbures, l’encouragement de la production nationale et la rationalisation de l’importation qui, dans la prochaine étape, s’orientera vers la création de la richesse", explique "El-Djeïch", estimant que cela "aura un impact positif sur la situation sociale qui connaîtra davantage d’amélioration, et ce, suite aux dernières décisions prises par le président de la République, portant augmentation des salaires des travailleurs, des pensions de retraite et de l’allocation chômage".