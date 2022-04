Figures emblématiques de la médecine à Constantine et dans la région Est du pays, le professeur en psychiatrie Belkacem Bensmail (1931-2002) et le chirurgien et ancien chef du service des urgences au CHU de Constantine, Mustapha Hassani (1950-2021) étaient des sommités scientifiques au service de la santé publique.

Pr. Bensmail, l’un des fondateurs de la psychiatrie algérienne moderne a consacré toute sa vie à promouvoir la santé mentale et le Pr Hassani a fait de l’acte chirurgical le geste salvateur pour des milliers de patients et les deux ont formé des générations et des générations de médecins "fierté de l’Algérie", s’accordent à dire des praticiens à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la santé (7 avril).

Dans ce contexte, Pr. Fatima Zohra Madoui Mahboub, psychothérapeute et chef de service à l’hôpital de psychiatrie de Djebel El Ouhach, affirme à l’APS que feu Bensmail l’a initié à la psychiatrie.

"J’ai découvert et aimé la psychiatrie grâce au Pr. Bensmail et tout le long de mon cursus, il m’a transmis l’art de l’empathie et de l’écoute des patients. C’était un enseignant d’une très grande culture, très proche de ses étudiants", a-t-elle dit.

Karim Bensmail, le fils du défunt professeur confie, pour sa part, que son père avait étudié la médecine et s’est spécialisé en psychiatrie en France avant de retourner en Algérie au lendemain de l’indépendance "pour contribuer aux efforts déployés dans la santé publique".

De son côté, Aziz Kaâbouche, psychologue, relève que feu Bensmail avait endossé la mission de réorganiser les structures réservées aux soins psychiatriques et a fait de la formation son cheval de bataille tout au long de sa carrière professionnelle.

"Il a mis les premiers fondements de la santé publique dans la psychiatrie. Il a réorganisé le service de psychiatrie du CHU de Constantine, contribué à créer des centres médico-psychiatriques et participé à l'élaboration et la construction de l’actuel hôpital psychiatrique de Djebel El Ouahch", a-t-il soutenu.

Ce professeur, dont la faculté de médecine de Constantine porte le nom, était également très engagé sur le plan pédagogique.

Pr. Bensmail avait œuvré à conclure de nombreuses conventions de formations et d'échanges avec plusieurs CHU français dont ceux de Toulouse, de Strasbourg et de Paris pour assurer aux étudiants une formation solide en psychiatrie et par ricochet une prise en charge convenable des patients.

L’éminent praticien qui repose dans sa ville natale, à Ain Makhlouf (Guelma), auprès de ses parents, avait également écrits de nombreux ouvrages portant notamment sur les liens entre la culture, les traditions au Maghreb et la psychiatrie.

-Pr. Hassani, l’extraordinaire transmetteur de savoir

Selon Abdelhamid Aberkane, professeur en réanimation et ancien ministre de la Santé, le Pr Hassani faisait partie des "premières promotions entièrement formées à Constantine".

"C’était un étudiant brillant, toujours parmi les premiers, et un parfait bilingue qui a bénéficié d’une très bonne formation locale et internationale dans sa spécialité de chirurgie avec une pratique importante pendant les gardes et les urgences notamment", a-t-il relevé.

Il a ajouté que Hassani "avait un caractère fort, un bon sens de l’humeur et un excellent contact avec ses collègues de travail et également ses malades".

Le Pr Hassani "était dévoué entièrement à l’hôpital et savait conjuguer, en tant que chirurgien formateur et transmetteur de savoir, l’extrême rigueur scientifique, l’éthique et l’humilité", a-t-il dit.

Nadir Hassani, le fils cadet du défunt professeur avoue que lorsqu’il était enfant, son père était sévère avec lui et son frère ainé karim.

"Mon père ne badinait pas avec les études, il nous surveillait de très près, mon frère et moi, mais dès que j’ai décroché mon bac, il est devenu mon meilleur ami avec qui je partageais sorties, rigolades et bons moments", se rappelle-t-il.

Nadir confie également que son défunt père était resté attaché à ses origines, à sa ville de Sidi R’ghis (Oum El Bouaghi) et avait un amour indéfectible pour l’Algérie qu’il mettait un point d’honneur à leur transmettre.

"Mon père ne cessait de dire, l’Algérie m’a donné beaucoup de choses. Je suis né dans un endroit perdu et mon pays m’a permis d’arriver là où je suis", a-til dit, relevant que pour le défunt, "servir la santé publique était un devoir envers son pays".

Nadir avoue également que feu Pr. Mustapha Hassani avait souhaité voir se concrétiser le projet du nouveau CHU de la ville.

"Constantine a besoin d’un nouvel hôpital pour une meilleure prise en charge des malades et de la santé publique disait souvent mon père'', s’est-t-il remémoré.