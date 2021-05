Ifri, entreprise familiale créée en 1985, vient de recevoir la distinction ‘Elu Produit de l’Année’ pour ses produits : l’eau minérale naturelle non gazeuse et l’eau minérale naturelle pétillante, la gamme de boissons au jus de fruits Ifruit, I’huile d’olive Numidia, dans différentes catégories. Le label ‘Elu Produit de l’Année ’, attribué annuellement par (POY) en partenariat avec l’institut indépendant spécialiste des études médias et marketing IMMAR, qui donne la parole à plus de 10 000 consommateurs algériens pour choisir leurs produits préférés, et récompense les produits alliant différents critères, en l’occurrence : l’innovation, l’attractivité du produit et l'intention d'achat.

Cette distinction est le fruit de la synergie de toute une équipe, un effort couronné par le choix de plus de 10 000 consommateurs qui testent et évaluent de manière neutre de nombreux produits dans plusieurs catégories, et dont le choix s’est porté sur les produits d’Ifri, dans les catégories boissons et des huiles d’olives qui seront estampillés du fameux logo aux lettres blanches sur fond rouge et sera attribué à la marque durant une année entière.

Ifri veille à la fabrication de produits de qualité dans son engagement à satisfaire un public exigeant, en offrant une gamme de produits sains, sans conservateurs, sans arômes artificiels ni colorants artificiels et dans le respect des normes.

Ifri dispose d’une gamme de produits riche et variée entre différents types de boissons et d’huiles d’olives : ifri eau minérale naturelle non gazeuse, ifri eau minérale naturelle pétillante, Ifruit, P’titfruit, ifri gazouz, ifri cola, Izem energy by ifri, Azro, Berred, Numidia.

Cela fait plus de 30 ans qu’Ifri accompagne les familles dans leur quotidien, en leur procurant qualité et choix, un engagement qui lui a valu une position privilégiée parmi les géants de l’industrie agro-alimentaire algérienne, et faisant d’elle un vecteur de croissance dans l’économie nationale.