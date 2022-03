Les politiques publiques dans le secteur de l’habitat en Algérie ont été débattues lundi à Alger lors d'une journée d’études consacrée aux acquis et aux perspectives de ces politiques. Organisée par l’Ecole nationale de l’administration (ENA) en partenariat avec la Caisse nationale du logement (CNL), la rencontre était une occasion pour une réflexion sur la prise en charge par l’Etat de l’habitat et les instruments requis en matière d’aménagement et d’urbanisme. Les participants, entre autres, architectes, sociologues et urbanistes ont évoqué, notamment, les instruments juridiques existants et les voies d’action pour parer aux urgences en matière de demande d’habitat et de logement. Les interventions faites, lors de cette journée d’études, qui s’est tenue à l’ENA, ont porté aussi autour d’une réflexion sur une vision stratégique en matière d’habitat, d’urbanisme et d’aménagement du territoire ainsi que sur une politique publique dans une perspective globale. Adressée principalement aux chercheurs et experts en urbanisme, architecture et aménagement du territoire, outre les cadres supérieurs et professionnels du s ecteur de l’habitat, la journée a été axée également sur une approche systémique des instruments juridiques de réalisation des politiques de l’habitat et sur les défis et enjeux de ce secteur face aux objectifs du développement durable. Le directeur général de la CNL, Ahmed Belayat, a présenté, à cette occasion, un historique des efforts consentis en Algérie depuis l’indépendance dans le secteur de l’habitat et du logement, en citant les principaux organismes et instruments mis en place. Il a évoqué aussi les différents modes de financements de l’habitat, segments et formules de logements mis en place pour palier à la crise de logement, signe fort de l’engagement de l’Etat dans la politique de l’habitat. Pour leur part, le sociologue Madani Safar Zitoun et l’architecte Hdjila Hasna ont abordé le sujet de l’accès au logement et ses effets aux plans sociologique et urbanistique. La journée d’études a été couronnée par la signature d’une convention de partenariat et de coopération entre l’ENA et la CNL.