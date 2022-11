La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé le début, à partir de ce vendredi, des travaux de réhabilitation et de renouvellement des voies ferroviaires entre les gares d'Alger et Agha, faisant état du transfert des points d'arrêt et de départ des trains grandes lignes et régionaux de la gare d'Alger à celle d'Agha.