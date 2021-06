Consacrée à l'évaluation des la généralisation des conclusions de la 4ème session ordinaire du Secrétariat général du Front Polisario, cette réunion tenue dimanche sous la présidence du Premier ministre sahraoui, Bouchraya Bayoun, a été l'occasion de passer en revue les dernières développements de la cause sahraouie, rapporte l'Agence sahraouie SPS.

Le Front Polisario s'est félicité des marches de solidarité "Liberté pour le peuple sahraoui" "qui ont fusionné les efforts du mouvement solidaire espagnol, de la communauté sahraouie à l'étranger et des représentations du Front en Espagne à travers une manifestation historique d'envergure", précise la même source.

Ces marches, poursuit le communiqué, "ont été une réitération de l'appel à l'Etat espagnole d'assumer sa responsabilité historique et morale et d'accomplir, en sa qualité de puissance administrante, son devoir dans le parachèvement du processus de décolonisation de la dernière colonie en Afrique, en contribuant à l'accélération de la mise en oeuvre du plan de règlement ONU-UA et permettre, ainsi, au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination".

Les marches de la liberté avaient sillonné plusieurs villes espagnoles durant les dernières semaines avant de finir à Madrid, point d'orgue de cette solidarité populaire en faveur de la cause sahraouie.

Regroupés à Plaza de Espana, les manifestants ont battu le pavé jusqu'à La Puerta del Sol au cœur de la capitale, où leur nombre a dépassé celui des participants à la manifestation annuelle contre les Accords de Madrid, selon des témoins, souligne SPS.

Par ailleurs, le Front a appelé les Sahraouis, où qu'ils soient, à exploiter les acquis réalisés sur différents fronts afin de hisser la lutte à des niveaux supérieurs pour atteindre l'objectif escompté, à savoir l'indépendance et l'instauration d'un Etat purement sahraoui.

Le Polisario s'est félicité, également, des nouvelles victoires politiques de la cause sahraouie lors du 34e congrès de l'International union for socialiste youth (IUSY) et des délibérations du quatrième comité de décolonisation à l'ONU, en dépit des manigances montées par le régime marocain pour attenter au statut du Front, en sa qualité de seul et unique représentant légitime du peuple sahraoui.