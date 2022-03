Conformément à la note de la Direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative, les horaires des cours sont fixés de 7h00 à 14h00 pour les wilayas d'Adrar, Laghouat, Biskra, Bechar, Tamanrasset, Ouargla, Illizi, Tindouf, El-Oued, Ghardaïa, Timimoune, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El-Meghaier et El-Menia.

Dans les autres wilayas du pays, les horaires des cours sont fixés de 8h30 à 15h30.

Pour ce qui est de l'enseignement primaire dans les écoles à vacation unique, la durée des cours le matin et l'après-midi sera réduite de trente 30 minutes, avec une pause de quinze 15 minutes la matinée.

A noter qu'une pause d'une heure et quarante-cinq minutes (01H45) sera observée entre la période du matin et celle de l'après-midi.

Quant aux écoles primaires à double vacation, la durée des cours du matin et de l'après-midi sera réduite d'une heure, avec une pause de quinze 15 minutes et un intervalle de trente 30 minutes.

Selon le ministère de l'Education nationale, toutes les activités programmées seront dispensées en adaptant leur durée en fonction du temps imparti.

Dans les deux cycles moyen et secondaire, la séance pédagogique d'une heure sera réduite de quinze 15 minutes, avec une pause de 15 minutes entre les cours du matin et de l'après-midi.

Les horaires habituels de travail reprendront après la fête de l'Aïd El-Fitr.