Des unités avancées de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nouvelles attaques contre des retranchements des forces de l'occupation marocaine dans le secteur de Mahbès, a indiqué un communiqué du ministère sahraoui de la Défense.Selon le communiqué 584 relayé par l'Agence de presse sahraouie (SPS), des unités de l'Armée sahraouie ont "bombardé vendredi des retranchements et positions des forces marocaines dans la région de Sebkha Tnouchad et le 181e point d'alerte des soldats de l'occupation dans la région d'Akrara Atassa dans le secteur de Mahbès""Des détachements avancés de l'Armée sahraouie avaient intensifié auparavant leurs bombardements contre les forces de l'occupation dans les secteurs de Farsia et Mahbès et les régions de Fiyine, Rous Essebti, Aguerarat Fersik, Oum Erekba et d'Oued Dhomran", ajoute le communiqué