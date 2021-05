Les entrepreneurs et les investisseurs algériens qui contribueront au parachèvement des programmes de logements, à l'arrêt depuis 2011 en raison de la crise en Libye, bénéficieront d'importantes facilités, notamment en matière fiscale, ont assuré les membres de la délégation libyenne.

Après avoir émis le vœu de bénéficier de l'expérience algérienne dans la gestion des risques naturels, la partie libyenne a appelé à la réactivation des conventions conclues entre les deux pays afin de faciliter la circulation des personnes et des marchandises et d'encourager les investissements en vue d'asseoir une coopération économique bilatérale forte et pérenne.