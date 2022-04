LG Electronics revient avec des écrans dotés de la technologie NanoCell et le spectateur qui se trouve face à l’écran NanoCell vit une expérience inédite, la qualité d’image, la perception des couleurs et la saturation sont nettement améliorés. Ce téléviseur dispose de 8 millions de pixels procurant ainsi une expérience originale au spectateur, qu’il soit cinéphile, gamer ou fan de foot, le téléviseur NanoCell saura répondre à ses exigences. De plus, la AI picture va reconnaître le type de contenu que vous avez pour habitude de visionner et va optimiser la qualité d’image en ajustant les bruits. Le but étant de rendre votre contenu immersif et impressionnant. A travers toutes ses nouvelles fonctionnalités LG réaffirme sa place de géant électronique en proposant une technologie offrant des images de qualité supérieure. En effet, le NanoCell offre une qualité d'images inégalée, des couleurs plus réalistes et précises sous tous les angles et un contraste infini. Les écrans NanoCell ont gagné leur place au sein des écrans hyper performants. Pour ce faire, des nanoparticules ont été interposées entre les cristaux liquides et l’écran. C’est ce qui fait hisser le NanoCell en haut du podium des téléviseurs les plus performants au monde.

Un univers cinématographique unique

Le HDR amélioré (HDR 10 Pro), les technologies améliorées Dolby Vision IQ et Dolby Altmos , et un mode cinéma tout droit sorti du studio offrent une véritable expérience cinématographique. De plus, la fonctionnalité FILMMAKER MODE™ permet de désactiver la fluidification des mouvements tout en préservant les rapports d’aspect, les couleurs ainsi que les fréquences d’image d’origine, elle offre au spectateur la qualité d’image à l’origine désirée par le réalisateur. Le téléviseur est doté de l’option Bluetooth Surround qui permet de connecter des enceintes pour une véritable expérience sonore.

Un téléviseur qui s’adapte à vous

Il est doté d’un microprocesseur révolutionnaire ! Il s’adapte à son utilisateur, ce dernier utilise des algorithmes d’apprentissage afin d’adapter le contenu au spectateur. Il s’agit du processeur α7 de quatrième génération IA 4K. La AI Picture va reconnaître le type de contenu que vous avez pour habitude de visionner et va optimiser la qualité d’image en ajustant les bruits. Le but étant de rendre votre contenu immersif et impressionnant. La AI Sound quant à elle va analyser les sources audio afin d’optimiser le côté son et ce en fonction du contenu visionné. Cette technologie offre des effets sonores ultra réalistes ! Enfin, le téléviseur NanoCell de LG disposent des incontournables « LG ThinQ » et de la télécommande magique pour une meilleure expérience d’utilisation, s’ajoutent à eux l’assistant vocal et le nouvel écran d’accueil.

Sport Nano : une nouvelle fonctionnalité

Pour les mordus de foot, ces derniers ne seront pas déçus avec la fonctionnalité Sports Alerts qui tient au courant actualités des équipes de foot avec le système de notifications avant, pendant et après une partie.

Le Nano Gaming : une expérience omptimale

Cet écran s’adresse aussi aux amoureux du gaming, il offre un taux de rafraichissement variable pendant le jeu grâce à la technologie Amd FreeSync™ premium ainsi que le VRR, ALLM, et eARC, compatibles avec les dernières spécifications HDMI 2.1 permettant une meilleure diffusion des contenus plus rapide et en haute résolution.