Les services des Douanes ont mené plusieurs opérations de saisie de drogues, de comprimés psychotropes, de produits pyrotechniques (pétards), et de marchandises destinées à la contrebande à travers plusieurs wilayas du pays, a indiqué dimanche la Direction générale des Douanes (DGD)."Dans le cadre des efforts conjoints menés sur le terrain par les services opérationnels des brigades des douanes, en coordination avec les services de sécurité (Gendarmerie et Sûreté nationales), les agents de la brigade polyvalente des douanes d'Ain Sefra relevant de l'Inspection divisionnaire des douanes de Naâma (Direction régionale des Douanes de Béchar), ont procédé à la saisie de 137 kg de kif traité, soigneusement dissimulés dans un véhicule utilitaire", précise la même source.A leur tour, les agents de la Brigade régionale de lutte contre la contrebande et les drogues relevant de la Direction régionale des douanes de Béchar, ont procédé, en coordination avec les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) et de la Sûreté nationale, à la "saisie de 29.930 comprimés psychotropes +Prégabaline 300+, dissimulés dans un véhicule utilitaire", selon un deuxième communiqué de la DGD.Pour leur part, "les éléments de la brigade polyvalente des douanes de Relizane relevant des services de l'Inspection divisionnaire des douanes de Mostaganem (DR de Chlef), en coordination avec les éléments de l'ANP, ont pu saisir 15.000 comprimés psychotropes +Prégabaline 300+ soigneusement dissimulés dans un véhicule touristique, et arrêter deux contrevenants", a fait savoir la DGD dans un troisième communiqué. Ces trois opérations s'inscrivent dans le cadre de l'accomplissement des missions de protection de la Douane algérienne, et consacre la pleine mobilisation de ses agents en vue de contribuer à la lutte contre le trafic, sous toutes ses formes, notamment des drogues, et à la préservation de la santé et de la sécurité du citoyen, souligne la même source. Par ailleurs, "les agents de la brigade polyvalente des douanes de Reggane, relevant à l'Inspection divisionnaire des Douanes de la wilaya d'Adrar (DR de Béchar) ont saisi, en coordination avec les éléments de l'ANP et de la Gendarmerie nationale, 605 unités de pièces de rechanges d'occasion et 200 kg de fruits secs dissimulés par 120 sacs de charbon chargés à bord d'un camion", indique un cinquième communiqué de la DGD. Les agents de la brigade régionale mobile de lutte contre la contrebande, relevant des services de la direction régionale des douanes (Alger Extérieur) ont procédé, en coordination avec les services de la Gendarmerie et de la Sûreté nationales, à la saisie de 49.356 unités de pétards et de différents produits pyrotechniques", lit-on dans un autre communiqué.L'opération s'inscrit dans le cadre du programme conjoint de surveillance pour la lutte contre le trafic sous toutes ses formes notamment le trafic des pétards et de produits pyrotechniques en vue de préserver la santé et la sécurité des citoyens ainsi que leurs biens tout en assurant la stabilité de l'ordre public.