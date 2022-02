Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a appelé lundi les demandeurs d'emploi à la vigilance vis-à-vis des annonces tendancieuses diffusées sur Facebook, affirmant que la page Facebook de l'Agence nationale de l'emploi (ANEM) est la seule habilitée à les informer sur les offres d’emploi et l'allocation chômage.

"Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale porte à la connaissance de l'ensemble des utilisateurs des réseaux sociaux, notamment les demandeurs d’emploi, que la page officielle de l’ANEM, certifiée par la direction de Facebook, est la seule et unique page habilitée à les informer sur le marché et les offres d’emploi ainsi que les informations sur l’allocation chômage", précise un communiqué du ministère.

Il appelle également les citoyens, notamment les jeunes, à "la vigilance vis-à-vis des annonces tendancieuses diffusées par certaines pages Facebook, qui peuvent pirater leurs données personnelles à des fins malintentionnées".

Le ministère "dégage sa responsabilité de toutes les fausses pages et comptes qui utilisent le logo et le nom de l’ANEM et diffusent des informations erronées qui visent à induire en erreur l’opinion publique".