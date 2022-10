Une exposition de photographies et de maquettes représentant les créations de l'architecte-paysagiste algérien installé en Allemagne, Kamel Louafi, dans la conception de jardins et de parcs s'est ouverte samedi soir à la Villa Dar Abdelatif (Alger).Organisée par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC), en collaboration avec l'ambassade d'Allemagne à Alger et l'Institut Goethe, l'exposition donne un aperçu des projets de conception de jardins et de parcs réalisés par Louafi, trente années durant, à travers plusieurs pays.Dans ses œuvres, l'architecte-paysagiste fusionne des éléments d'Orient et d'Occident". Le Jardin islamique Oriental de Berlin est l'une de ses plus célèbres réalisations.Ce natif de Batna a démarré sa carrière par une formation de topographe-cartographe en Algérie avant de rejoindre l'Allemagne pour étudier le paysagisme entre 1980 et 1986 à l'Université technique de Berlin.Entre 1986 et 1995, Kamel Louafi a travaillé comme chef de plusieurs projets au Luxembourg et en Allemagne.En 1996, il créé sa propre agence et se lance dans la conception de grands projets architecturaux, comme des jardins et des parcs en Allemagne, au Luxembourg et dans d'autres pays.Il a également a son actif la conception des Jardins du monde de l'Exposition universelle à Hanovre (Allemagne).L'exposition des œuvres de Kamel Louafi à la Villa Dar Abdelatif se poursuivra jusqu'au 24 octobre.