Des pêcheurs ont retrouvé lundi au moins 25 corps de migrants qui tentaient apparemment d'atteindre le Yémen dans l'espoir de rejoindre les Etats du Golfe, rapportent des médias, citant un responsable local yéménite. "Les pêcheurs ont retrouvés 25 corps dans la mer", près du détroit de Bab al-Mandeb et de Djibouti, a déclaré à l'AFP, Jalil Ahmed Ali. Le responsable a ajouté que le bateau s'était "renversé il y a deux jours et transportait entre 160 et 200 personnes". Le sort des autres personnes n'était pas connu.