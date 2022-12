Les climatiseurs sont devenus des indispensables aux foyers algériens avec des étés toujours plus chauds, mais ce que beaucoup de gens oublient c’est qu’ils peuvent être utilisés tout au long de l’année pour réchauffer la maison, assainir et purifier l’air. Les utilisateurs peuvent avoir un seul appareil à la place de plusieurs avec une optimisation d’espace, moins d’appareils électroménager et surtout économiser de l’énergie.

La filiale algérienne du géant sud-coréen LG ELECTRONICS ALGERIE qui est connue pour ses technologies de pointes avec une qualité très bien pensée, présente à ses fidèles utilisateurs deux modèles phares de sa gamme de climatiseurs premium Art cool et Dual cool, celle-ci offre un bien-être même en hiver.

Profitez de la chaleur Hivernal en toute sécurité :

En cette période hivernal, se chauffer en toute sécurité est une priorité pour les algériens, LG ELECTRONICS apporte une solution pour pallier aux risques d’intoxication au monoxyde de carbone en adaptant de manière intelligente le mode chauffage à ses climatiseurs

Les climatiseurs Artcool et Dualcool ont une garantie de 10 ans sur le moteur DUAL Inverter compresseur, ainsi que des technologies spécifiques qui affichent un excellent rapport d’efficacité énergétique tant en froid qu’en chaud des intérieurs, pour profiter d’une économie d’énergie qui s’élève à 70% grâce à ce compresseur. Le compresseur LG Dual Inverter offre la possibilité de contrôler la consommation électrique manuellement à l’aide de la télécommande avec 4 niveaux de consommations énergétiques en fonction de vos besoins, que vous soyez seul ou en famille. Il est aussi muni d’un refroidissement 40 %** plus rapide, grâce à une vitesse de fonctionnement plus élevée que les compresseurs conventionnels (jusqu’à 120 Hz).

Au-delà de ces avantages, les climatiseurs LG fonctionnent à de faibles niveaux sonores intérieur et extérieur, en partie grâce à la stabilité de fonctionnement du compresseur, mais aussi au moyen de son système de ventilateur exclusif qui élimine les bruits superflus pour un fonctionnement paisible.

Le climatiseur LG Art cool dispose de technologies spécifiques qui font de lui un appareil premium par excellence, avec son design exceptionnel qui s’accorde harmonieusement avec tous les styles de décoration intérieur, ajoutant une touche d’élégance aux maison aux style moderne. Il se distingue de la concurrence par sa capacité à purifier efficacement l’air tout en maintenant la fraîcheur de la maison.

Ce système de purification d’air est le LG Plasmaster Ionizer intégré seulement dans le modèle Art cool, celui-ci élimine efficacement 99,99%*** des bactéries qui circulent dans l’air ainsi que les mauvaises odeurs en 60 minutes offrant ainsi un environnement plus sain.

Il est également équipé de l’option de contrôle à distance depuis un smartphone avec son WiFi intégré et à la technologie LG ThinQ, de ce fait les utilisateurs ont la possibilité de contrôler leur climatiseur à distance afin de gérer leur consommations d’énergie et ses autres fonctions, ou qu’ils soient.