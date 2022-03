La ville de Ténès (55 km au Nord de Chlef) est réputée pour son artisanat des bijoux en corail, perles et autres coquillages naturels, forts prisés par les nombreux visiteurs de cette région côtière, et généralement utilisés pour parer la mariée et parfaire la toilette nuptiale lors des mariages de la région. Selon Mme Keira Barbari, présidente de l'association "Ahlam" pour les échanges culturels, "les régions du littoral de Chlef, dont notamment la ville de Ténès, ont toujours été réputées pour la fabrication de bijoux traditionnels en corail et perles naturelles (matières premières disponibles à l’échelle locale), devenus (bijoux) plus tard un symbole de l'identité et du patrimoine local", a-t-elle observé.