Les agences de tourisme et de voyages désirant présenter leurs candidatures pour l'organisation de la omra de l'année 1444 de l'Hégire sont invitées à s'inscrire et à retirer le cahier des charges afférent à l'opération via le portail algérien de la omra à l'adresse https://bawabetelomra.dz, a précisé l'ONPO dans un communiqué.

Les inscriptions sont ouvertes du 1er septembre au 16 octobre, selon la même source, qui précise que "les autorisations seront délivrées selon les rendez-vous fixés à travers le portail".

L'office a, par ailleurs, invité les propriétaires d'entreprises de omra en Arabie Saoudite souhaitant établir des contrats avec des agences de tourisme algériennes pour l'organisation de l'opération en 1444 de l'Hégire à s'inscrire ou à activer leurs comptes via le portail algérien de la omra dans la partie dédiée à l'agent saoudien et à saisir les données requises à l'adresse https://bawabetelomra.dz, et ce, du 1er septembre au 16 octobre.

Lundi dernier, le directeur général de l'ONPO, Ahmed Slimani, avait présidé une réunion de coordination avec les cadres de l'office et les représentants des banques publiques pour discuter du mécanisme et des procédures de transfert financier des montants des prestations proposées aux pèlerins par les agences de tourisme et de voyages, dans le cadre de "la coordination et de la concertation entre tous les partenaires pour aplanir les difficultés et améliorer l'organisation et les prestations".