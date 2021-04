Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi a annoncé mardi à Alger que plus de 1,2 million de formulaires de candidature ont été retirés par les candidats aux élections législatives du 12 juin prochain et 4.882 dossiers de candidature ont été retirés par les partis politiques et les candidats indépendants.