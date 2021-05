La société civile locale nourrit beaucoup d’espoirs quant à ces élections, en décrochant une représentation parlementaire à même de lui permettre de concrétiser les attentes et les défis de développement de cette wilaya frontalière de 84.168 km2 de superficie, nichée à l’extrême Sud-est du pays.

La délégation locale de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) s’est attelée à peaufiner le dispositif organisationnel et d’encadrement de cet important rendez-vous électoral en vue d’assurer son bon déroulement.

Ainsi, ont été identifiés et aménagés les espaces et sites pour l’animation de la campagne électorale des candidats, en tenant compte des conditions sanitaires actuelles et du respect du protocole préventif exigé.

L’ANIE avait perçu dès le lancement de la phase de retrait des formulaires et de dépôt des candidatures une large affluence des représentants de formations politiques et de candidats indépendants, avec une forte présence de jeunes désireux de se lancer dans cette expérience électorale.

L’étude de leurs dossiers a donné lieu à l’approbation de 66 candidats, relevant de sept (7) formations politiques et quatre (4) listes indépendantes, a indiqué à l’APS le délégué local de l’ANIE, Laid Lanka.

Des candidats en lice pour briguer l’un des trois sièges prévus pour la wilaya de Djanet à la future Assemblée populaire nationale (APN) ont exprimé leur "satisfaction" des conditions d’organisation et de déroulement de cette phase préparatoire des législatives du 12 juin.

Des conditions de transparence qui, ont-ils-confié, leur permettront de se lancer dans la course électorale en toute confiance d’une saine émulation, et dans l’intérêt général du pays, et de cette jeune wilaya en particulier.

La candidate Ibba Djamila (liste partisane) estime que la prochaine échéance électorale constitue "une véritable occasion d’opérer une mue de qualité dans cette wilaya que de nombreux Challenges et aspirations de la population attendent pour être relevés et concrétisés".

"Une mue qui ne saurait être possible qu’à travers une forte et efficace participation à l’opération électorale pour le choix de profils compétents appelés à représenter en toute fidélité et loyauté la population de Djanet et à faire entendre sa voix à la Chambre basse du Parlement", a-t-elle souligné.

Mme Ibba, qui a déjà été députée à l’APN, a ajouté que "le climat politique actuel est favorable à une participation aux élections, à travers la promulgation de plusieurs lois et dispositions organisationnelles nouvelles dans la Loi organique relative au régime électoral, qui renforcent la présence des jeunes et de la femme dans la vie politique".

Les réseaux sociaux, un espace virtuel exploité par les candidats

A quelques heures seulement du lancement officiel de la campagne électorale (jeudi), la plupart des candidats dans la wilaya de Djanet comptent exploiter les réseaux sociaux pour animer leur campagne électorale, exposer leurs programmes et connaître en retour les opinions et préoccupations des citoyens.

De son côté, le jeune Abdelkrim Hosni (candidat indépendant) voit dans les réseaux sociaux "un moyen d’exposer largement et de façon aisée les idées et programmes des candidats, au regard de l’impact de ces réseaux sur l’orientation de l’opinion public".

Il a relevé, en outre, que la situation sanitaire actuelle de pandémie du Coronavirus et des mesures préventives qu’elle a engendrées, contraint au recours aux réseaux sociaux permettant la communication, par l’image et le son, entre les individus, quelque soit la distance les séparant.

Ceci, en plus d’offrir d’autres avantages tels que le direct et la diffusion de photos et vidéos, dans la diffusion de contenus au public, mais aussi son faible coût et le gain de temps et d’efforts qu’il permet, a souligné M. Hosni.

Les médias locaux veillent, pour leur part, à l’accompagnement de ce rendez-vous électoral en toute responsabilité et fidélité, dans le respect de l’éthique professionnelle dans le traitement de ce type d’activités politiques.

Khadidja Saidat, correspondante locale de la Radio algérienne a mis l’accent justement sur la responsabilité incombant aux différents médias publics dans la couverture correcte et équilibrée des activités de cette opération électorale, conformément à la ligne éditoriale de l’organe.

Et d’ajouter à ce propos: "je représente un organe de presse public et les textes sont clairs à ce sujet, astreignant à une objectivité et une impartialité dans la couverture informative, en vue d’assurer un service public de qualité".

Dans le même sillage, la responsable de la rubrique locale du journal "Tassili-news", Selma Abdou-Ali, a noté que pour la préparation de cette échéance électorale, le journal a prévu un espace dédié au déroulement de cette expérience électorale qu’organise Djanet pour la première fois en tant que wilaya à part entière.

Une couverture qui, assure-t-elle, sera équilibré et répartie équitablement sur les pages du journal entre l’ensemble des candidats, avec un traitement objectif et l’invitation de spécialistes pour enrichir les contenus informatifs et tenir le lecteur au fait de tous les développements.

Le fichier électoral de la wilaya de Djanet s’élève à 28.483 inscrits, répartis sur 13 centres électoraux coiffant 43 bureaux de vote, dont neuf (9) itinérants, couvrant les communes de Djanet et Bordj El-Haouès, selon les données de la délégation locale de l’ANIE.