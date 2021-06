Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a appelé samedi à Alger les citoyens à participer à la construction des institutions, en choisissant les membres de la future Assemblée populaire nationale (APN), à travers les élections législatives en cours, soulignant que cette démarche "est à même de concrétiser les revendications du peuple". "L'étape actuelle participe de la construction des institutions. D'autres étapes suivront, notamment celle des élections locales pour construire des institutions horizontales et verticales et honorer ainsi notre engagement", a déclaré M. Goudjil après avoir accompli son devoir électoral, dans le cadre des élections législatives, au niveau de l'école du parc de la Liberté à Alger. "Ces échéances politiques majeures servent les intérêts du peuple, qui doit y participer pour atteindre ses objectifs", a ajouté le président du Conseil de la nation, soulignant que "le Hirak authentique a accompagné le pouvoir politique dans le pays". "Il est vrai que le Hirak authentique nous a accompagnés et nous répondons actuellement aux revendications du peuple", a-t-il dit, ajoutant que "les citoyens doivent y être réceptifs". M. Goudjil a, par ailleurs, rappelé les deux précédentes étapes cruciales qu'a connues le pays dans ce cadre, à savoir l'élection présidentielle et le référendum sur la Constitution. Et d'affirmer que ces élections, intervenues conformément aux articles 7 et 8 de la Constitution, réalisent l'objectif fondamental de l'édification de l'Etat dans le cadre de l'Algérie nouvelle, promise par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune dans le cadre de son programme électoral. Ces échéances électorales renouent avec les principes novembristes, à travers lesquelles le peuple se doit de déjouer les manœuvres de certaines parties notamment à l'étranger hostiles à notre pays, saluant à ce propos les efforts de l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l’Armée de Libération Nationale (ALN), qui a su protéger le Hirak populaire pendant plus de deux ans, sans permettre l'effusion de la moindre goutte de sang, comparativement aux grandes démocraties et aux dérapages enregistrés lors de leurs manifestations. Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a accompli samedi son devoir électoral, dans le cadre des élections législatives, au niveau de l'école du parc de la Liberté à Alger. Plus de 24 mi llions d'électeurs et électrices sont appelés aux urnes ce samedi pour élire 407 membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) pour les cinq prochaines années.