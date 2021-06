L'ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed Antar Daoud, qui s'est enquis samedi au 3ème et dernier jour du scrutin pour les législatives des conditions de déroulement de l'opération de vote, s'est "félicité" de la mobilisation de l'ensemble des personnels en charge de l'encadrement. L'ambassadeur qui a accompli, le premier jour, son devoir électoral au niveau du siège du Consulat général d'Algérie à Paris, s'est enquis sur place des conditions de déroulement de l'opération, se "félicitant de la mobilisation de l'ensemble des personnels en charge de l'encadrement de ce scrutin" qui, a-t-il dit, constitue une "étape décisive dans l'édification de l'Algérie nouvelle, aspiration profonde du peuple algérien". En France, le corps électoral compte 718.128 électeurs, répartis sur 22 centres de vote, 176 bureaux de vote et 102 bureaux délocalisés. Pour ce qui est des listes postulantes, il y a 22 listes partisanes en zone 1 (Paris), 18 listes partisanes et une (01) indépendante en Zone 2 (Marseille), alors que le nombre de sièges à pourvoir est de quatre (deux au nive au de chaque zone). Par ailleurs, l'ambassadeur s'est rendu au niveau des Centres de vote relevant des circonscriptions d'île de France (Bobigny, Créteil, Pontoise et Nanterre) où il a échangé avec les ressortissants qui lui ont fait part de "leurs préoccupations, notamment les conditions d'accès en territoire national, jugées restrictives". En outre, l'ambassadeur a pu constater que "le scrutin suscite l'intérêt des médias français et étrangers accrédités en France, dont les journalistes se sont présentés au niveau des Postes consulaires sollicitant l'autorisation de couvrir l'opération de vote". La même source a toutefois signalé "quelques tentatives insignifiantes et infructueuses (souvent individuelles) de perturber le déroulement des opérations de vote dans quelques centres".