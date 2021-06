Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrezak Makri a déclaré, samedi, que les élections législatives sont "particulières et ne sont pas similaires aux précédentes", souhaitant que cette échéance soit une occasion pour "rassembler les rangs des Algériens et unifier leur parole". Dans une déclaration à la presse après avoir accompli son devoir électoral à l'Ecole Lalla Fatma N'soumer de Draria (Alger) dans le cadre des élections législatives, M. Makri s'est dit optimiste quant à ces élections pour une Algérie meilleure, précisant que ces élections sont "particulières et ne sont pas similaires aux précédentes", car intervenant suite au "Hirak populaire béni". Soulignant que "les aspirations des Algériens sont très élevées", le président du MSP souhaite que ces élections soient une occasion "pour rassembler les rangs des Algériens et unifier leur parole pour aller vers le développement et améliorer la vie du citoyen pour une Algérie prospère et développée", soulignant que "les citoyens auront le dernier mot lors de cette échéance".