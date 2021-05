Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, a déclaré, dimanche à Bechar, que le "nouveau RND a pour message le développement économique de l’Algérie". Animant un meeting à la Maison de la culture "Mohamed Kadi", dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 12 juin, M. Zitouni a indiqué que "le nouveau RND a pour message et démarche le développement économique de l’Algérie, qui dispose d’importantes ressources et richesses économiques et naturelles pouvant en faire un grand pays économique en Afrique". "Les prochaines étapes et luttes politiques exigent que nous militions pour le développement économique du pays, à travers l’exploitation, pour le bien de la population, de l’ensemble de nos richesses économiques dont les mines, le tourisme et l’agriculture, dans le but de créer de l’emploi et de la richesse", a-t-il souligné. "Nous nous engageons à changer le mode de gestion des collectivités et donner une nouvelle vision du développement à travers le renforcement des moyens humains et logistiques pour l’exploitation des potentialités économiques des collectivités locales". "Le nouveau RND est favorable à l’octroi aux élus locaux de plus de prérogatives pour qu’ils puissent proposer des projets économiques et trouver les voies et moyens de leur financement", a déclaré M. Zitouni pour qui "les élus locaux doivent contribuer réellement au développement économique de leur région ou circonscription électorale et ne pas se limiter à des taches classiques". Il a relevé aussi l’importance à accorder au renforcement des pouvoirs des élus locaux pour "servir les citoyens et répondre à leurs préoccupations et ne plus être de simples gestionnaires des opérations de voiries". M. Zitouni a appelé, en outre, à "poursuivre, sans relâche, le soutien aux institutions de l'Etat afin de préserver la stabilité et la sécurité du pays et contrecarrer toutes les manœuvres visant sa sécurité et son unité", réitérant également son appel pour la constitution d'un "pôle national rassemblant les diverses forces soucieuses de renforcer le pays et préserver le legs des Chouhada". Après avoir salué les efforts de l'Armée nationale populaire (ANP) pour la préservation de l’intégrité du pays, le SG du RND a exhorté les militants et candidats de son parti à "veiller au succès de la prochaine échéance électorale et à se rendre en force aux urnes".(