L'Union parlementaire arabe (UPA) s'est dite confiante quant à la capacité de l'Algérie à amorcer une nouvelle étape politique démocratique à même de répondre aux aspirations du peuple, qualifiant la dernière échéance électorale de "principal pilier" du processus de développement démocratique, de changement et de réforme. "L'UPA est consciente de l'importance des élections démocratiques, transparentes et régulières et de celle de l'application des exigences dictées par la Choura en terme de renforcement de la capacité d'édification des institutions constitutionnelles et politiques de l'Etat en sus de tous les modes et pratiques représentant une plateforme pour l'édification d'un nouveau système qui traduit la volonté des citoyens et répond à leurs ambitions à un lendemain plus stable et plus prospère", a indiqué mercredi l'UPA dans un communiqué. Et d'ajouter que "l'UPA apprécie les résultats positifs issus des législatives organisées dans la République algérienne démocratique et populaire le 12 juin 2021, et félicite la République algérienne, Direction, Gouver nement, Parlement et Peuple, à l'occasion de cette échéance constitutionnelle importante qui est un pilier essentiel dans le processus de développement démocratique, de changement et de réforme". En cette occasion qui "traduit l'intérêt accordé au processus démocratique et à son application minutieuse, l'UPA réaffirme son souhait et sa confiance en la capacité de l'Algérie, sous sa direction fidèle au pays, d'amorcer une nouvelle étape politique démocratique répondant aux aspirations du peuple à asseoir un système démocratique fondé sur l'égalité, le partage et la primauté de la loi". L'UPA a souhaité "succès et réussite aux nouveaux membres de l'APN dans l'accomplissement de leurs missions importantes et l'adoption des meilleurs moyens en vue de relever tous les défis de la conjoncture actuelle et de surmonter les différents obstacles et entraves, et partant poursuivre le processus de développement".