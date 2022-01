La visite de travail et de fraternité effectuée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, les 24 et 25 janvier en Egypte, a fait la "Une" des médias égyptiens qui ont mis en avant l'importance des résultats des entretiens entre les présidents Tebboune et Abdel Fattah Al-Sissi pour la conjugaison des efforts afin de relever les défis aux niveaux arabe et africain et préserver la sécurité nationale arabe.

L’hebdomadaire "Al-Ahram" a consacré sa "Une" à la visite du Président Tebboune au Caire, en titrant "un Sommet qui intervient à point nommé", car porteur de messages "profonds et décisifs" procédant des constantes nationales des deux pays, a souligné le journal.

"La convergence de vues d'Alger et du Caire à l’égard des questions et dossiers centraux est évidente (...) l’Egypte connaît très bien la valeur du pays du million et demi de martyrs et son importance dans l'équation de la stabilité africaine", a encore écrit Al-Ahram.

Il ressort du "sommet" algéro-égyptien du Caire "davantage de rapprochement et de coopération entre les deux pays, d'autant que la dimension géopolitique impose la conjugaison des efforts, comme l’a démontré ce sommet lors duquel les deux dirigeants ont abordé des dossiers cruciaux", a ajouté l’hebdomadaire.

Pour Al-Ahram, les entretiens entre les deux présidents "tombent à point nommé", "compte tenu de la conjoncture actuelle en Afrique et dans la région arabe, notamment en ce qui concerne la question libyenne, où davantage d’efforts sont nécessaires pour la tenue des élections présidentielle et parlementaires". Quant au quotidien "Al Ahram", il relève dans un article intitulé "Volonté égypto-algérienne de consolider le rang arabe et africain", que les "deux leaders Tebboune et Al-Sissi sont soucieux d’activer les mécanismes de l’action arabe,en vue de préserver la sécurité nationale arabe et les potentialités des Etats arabes et préserver la sécurité et la stabilité de l’Afrique, notamment dans le contexte des circonstances particulières que traverse la région du fait des menaces externes".

Al Ahram a mis en avant "la convergence des vues de l’Algérie et de l’Egypte concernant la question libyenne et la nécessité de la tenue des élections présidentielle et parlementaires simultanément et du retrait des forces étrangères, des mercenaires et des combattants étrangers, à même de consacrer l’unité de la Libye, sa souveraineté et sa stabilité".

Pour sa part, le journal "Al-Youm Al-Sabaee" a souligné "l’importance de la visite du Président Tebboune au Caire en cette conjoncture sensible que traversent les pays arabes et africains et la nécessité de fédérer les efforts des deux pays, en vue de faire face à tous les périls".

Les relations algéro-égyptiennes franchiront un pas géant dans un avenir très proche

Dans une déclaration, l’écrivain égyptien Ayman Sakr, rédacteur-en-chef de l’Agence égyptienne de presse du Moyen-Orient (MENA), a estimé que la visite effectuée par le Président algérien en Egypte et "sa rencontre avec son frère le Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, était un début d’une nouvelle ère dans les relations fraternelles entre les deux pays, en vue de faire face à plusieurs défis existants sur la scène arabe et africaine".

Sakr a indiqué dans ce cadre que "l’Egypte et l’Algérie sont deux voisins et les relations entre eux sont importantes et efficaces. Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a tenu, après avoir accédé au pouvoir en Egypte, à visiter l’Algérie en 2014. De même, le Président algérien Abdelmadjid Tebboune a tenu lui aussi à visiter l’Egypte, après avoir accédé au pouvoir en Algérie, ce qui confirme que la stabilité en Egypte et en Algérie signifie stabilité dans les deux régions arabe et africaine".

"L'Egypte est attachée à la sécurité nationale arabe (...) sous la bannière de la Ligue arabe, c'est pourquoi le président Abdel Fattah al-Sissi s'est dit convaincu que l'Algérie, pays frère, abritera avec succès les travaux du sommet arabe, ce dernier étant une étape importante pour unifier les vues arabes à l'égard des différentes questions et renforcer les cadres de coopération et de coordination entre les pays arabes", a-t-il précisé.

Les stations radiophoniques et chaines de télévision égyptiennes, qui ont longuement abordé la visité du président Tebboune en Egypte, ont retransmis l'accueil solennel qui lui a été réservé au Palais d'Al-Ittihadiya et à la conférence conjointe animée par les deux chefs d'Etat et ont en débattu avec des spécialistes.

"Les relations algéro-égyptiennes ont connu un grand essor ces sept dernières années, notamment depuis la visite du président Abdel Fattah Al-Sissi en Algérie (...)", rapporte la chaine égyptienne CBC, citant l'ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohamed Abdel Hakam.

"La visite du président algérien au Caire a permis de jeter les bases d'un renforcement des relations entre l'Algérie et l'Egypte", ajoute le diplomate égyptien, précisant que "les investissement égyptiens en Algérie occupent la tête du classement des pays arabes avec près de 3,6 milliards de dollars" et que "26 sociétés égyptiennes activent en Algérie dans divers secteurs".

Soulignant que "la visite du président Tebboune au Caire revêt une extrême importance concernant le mécanisme de concertation et de coordination entre les deux pays, à tous les niveaux et que relations algéro-égyptiennes connaîtront un grand essor pour la période à venir", le diplomate a mis en avant "la convergence des vues entre les deux chefs d'Etat concernant la crise libyenne".