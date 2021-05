Le secrétaire d’Etat Antony J. Blinken et le ministre algérien des Affaires étrangères Sabri Boukadoum se sont entretenus aujourd'hui. Le secrétaire d’Etat Blinken et le ministre des Affaires étrangères Boukadoum ont discuté du renforcement des relations bilatérales fondées sur des valeurs partagées et des intérêts mutuels. Ils ont discuté des possibilités d'accroître la coopération en Afrique afin de promouvoir la prospérité économique et la stabilité régionale.

Le secrétaire d’Etat a exprimé sa reconnaissance du rôle de l’Algérie pour la promotion de la stabilité au Sahel et en Libye. Le Secrétaire d’Etat a salué les efforts de diversification économique et énergétique de l'Algérie et sa volonté d'attirer davantage d'entreprises américaines. Il a noté que les États-Unis étaient heureux d’être le pays d’honneur de la Foire internationale d’Alger en 2022. Les deux ministres ont réaffirmé la force du partenariat américano-algérien.