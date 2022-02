Samsung Electronics Co., Ltd. dévoile aujourd’hui le Galaxy S22 Ultra, un smartphone d’exception qui allie pour la première fois le meilleur des séries Note et S et vient ainsi établir un nouveau standard pour les smartphones haut de gamme. Le Galaxy S22 Ultra embarque la puissance de la série Note, ainsi que les performances et l’excellence en matière de photo et vidéo de la série S. Doté d’un S-Pen intégré, de capteurs qui subliment les prises de vue en basse lumière et d’une autonomie de plus de 24h, le Galaxy S22 Ultra est incontestablement le smartphone le plus puissant jamais créé par Samsung. « Chez Samsung, nous plaçons toujours la barre plus haut pour nos appareils les plus haut de gamme », a déclaré TM Roh, Président de l’activité MX (Mobile eXperience) chez Samsung Electronics. « Le Galaxy S22 Ultra réunit les fonctionnalités préférées du Galaxy Note et les points forts de la série S pour offrir une expérience mobile vraiment unique. C’est un bond en avant pour la technologie mobile, qui redéfinit ce que peut être un smartphone. » Qu’il s’agisse de productivité ou de fonctionnalités au service de la créativité, de puissance ou encore de performances, le Galaxy S22 Ultra apporte à la série S le meilleur de l’expérience Note – dont le S-Pen intégré, signature de la gamme. Le Galaxy S22 Ultra rejoint ainsi la nouvelle gamme de smartphones Galaxy S, offrant toutes les fonctionnalités des S22 et S22+ ainsi que de nouvelles pour définir le meilleur de ce que la gamme S peut offrir.

Le smartphone le plus puissant de la série S

Pour la première fois, le S Pen intégré arrive sur un smartphone de la gamme S – en l’occurrence le S-Pen le plus rapide et réactif jamais conçu. Avec une latence réduite de 70 %, l’utilisateur peut écrire et dessiner de manière fluide et naturelle sur le grand écran du Galaxy S22 Ultra, ou encore explorer sous un nouveau jour ses applications. Avec le S Pen, le Galaxy S22 Ultra est bien plus qu’un smartphone. Il reprend l’héritage du Note tout en ouvrant de nouvelles possibilités de création et de productivité pour une expérience mobile sans précédent. Le Galaxy S22 Ultra arbore un design épuré et raffiné, ses capteurs photo se fondant parfaitement dans un boîtier métallique aux reflets irisés et aux formes qui ne sont pas sans rappeler celles d’un Galaxy Note.

Des photos et vidéos captivantes, de jour comme de nuit

Le Galaxy S22 Ultra est un allié de choix pour réussir ses photos, quelles que soient les conditions de luminosité. En effet, les fonctions avancées de « nightographie » disponibles sur l’ensemble de la famille des Galaxy S22 permettent de réaliser des vidéos lumineuses et nettes avec les caméras avant et arrière, de jour comme de nuit. Le capteur principal du Galaxy S22 Ultra est doté des plus grands photosites jamais conçus par Samsung pour un smartphone Galaxy (2,4 µm). En captant davantage de lumière et de données, les vidéos sont correctement exposées et riches en détails. Avec son verre Super Clear Glass, l’objectif 108 MP du Galaxy S22 Ultra permet d’obtenir des vidéos de nuit claires et dénuées de reflets et de lumières parasites. Le cadrage automatique, ou « Auto Framing », permet de toujours filmer les sujets que l’on souhaite. Côté performance, l’appareil photo du Galaxy S22 Ultra est le plus puissant jamais conçu par Samsung : Space Zoom x100, nouvelles fonctionnalités exploitant l’Intelligence Artificielle (IA) comme le mode Portrait… le Galaxy S22 Ultra se charge de tout et s’adapte à toutes les conditions de prise de vue pour un rendu toujours plus professionnel. Que l’on soit photographe amateur ou professionnel, le Galaxy S22 Ultra met à disposition les outils nécessaires pour prendre de magnifiques clichés. Comme le Galaxy S22 et le S22+, le Galaxy S22 Ultra offre un accès à l’application Expert RAW, qui propose une suite complète d’outils d’édition pour une expérience proche de celle d’un reflex. Grâce à la possibilité d’enregistrer des photos au format RAW jusqu’à 16 bits, l’utilisateur peut retoucher ses photos avec précision. Et comme avec un reflex, il est possible de régler les ISO et la vitesse d’obturation, d’ajuster la balance des blancs, ou encore de faire la mise au point manuellement sur le sujet souhaité pour obtenir exactement l’image souhaitée.

Puissance et performances débridées

Le Galaxy S22 Ultra est un allié de taille pour la productivité. Il embarque le tout dernier processeur gravé en 4nm, au service de l’IA et du Machine Learning les plus avancés de Samsung. Compatible Wi-Fi 6E, jusqu’à deux fois plus rapide que le Wi-Fi 6, il est décliné en plusieurs versions de stockage : 128, 256 et 512 Go. L’utilisateur bénéficie désormais de performances exceptionnelles quel que soit son usage : travail, divertissement ou streaming. Cette puissance s’appuie également sur celle de la batterie du Galaxy S22 Ultra, qui offre plus d’une journée d’autonomie après chaque charge. La charge rapide 45W permet d’enregistrer une vidéo de 54 minutes ou de regarder quatre épisodes de sa série préférée après seulement 10 minutes de charge. Avec un taux de rafraichissement de 120 Hz adaptatif, l’écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8’’ du Galaxy S22 Ultra donne vie aux moindres détails. C’est aussi le plus lumineux de la gamme, pouvant atteindre jusqu’à 1.750 nits. La technologie Vision booster ajuste la luminosité intelligemment en fonction des conditions de visionnage pour un plus grand confort visuel même en plein soleil. Par ailleurs, les Galaxy S22 vont bénéficier de 4 générations de mises à jour d’Android OS, en ligne avec l’engagement de Samsung d’offrir aux utilisateurs les meilleures expériences et performances mobiles possibles. Les 3 modèles de la série des Galaxy S22 affichent par ailleurs un indice de réparabilité de 8,2.

L’expertise de Samsung en matière de sécurité

La famille Galaxy S22 embarque la plateforme de sécurité Knox Vault de Samsung, qui isole les données les plus sensibles (mots de passe, données biométriques, clés Blockchain…) du système d’exploitation principal du smartphone grâce à un processeur et une mémoire sécurisés. L’interface One UI propose par ailleurs un tableau de bord et un indicateur dédiés pour visualiser instantanément quelles applications accèdent aux données et à l’appareil photo, afin d’autoriser ou non cet accès pour chacune. Les Galaxy S22 introduit également plusieurs nouvelles fonctionnalités de sécurité, notamment la micro architecture ARM, visant à empêcher les cyberattaques ciblant le système d’exploitation et la mémoire. De plus, les Galaxy S22 proposent Samsung Wallet – un portefeuille numérique qui facilite la vie au quotidien puisqu’il regroupe les moyens de paiement numérique, ou encore les clés.

Un écosystème Galaxy connecté

En même temps que les Galaxy S22, Samsung présente une toute nouvelle gamme de tablettes ainsi que la mise à jour de fonctionnalités de la Galaxy Watch4. Conçues pour ouvrir une nouvelle ère de connectivité, les Galaxy Tab S8, Tab S8+ et Tab S8 Ultra – sont les tablettes les plus polyvalentes jamais proposées par Samsung afin de répondre à l’évolution constante des attentes et besoins de ceux qui travaillent, étudient, jouent ou créent.