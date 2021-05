Le ministre d'Etat britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, James Cleverly, a réitéré récemment le

soutien du Royaume-Uni aux efforts menés par l'ONU pour parvenir à une solution politique juste et durable qui prévoit l'autodétermination du peuple sahraoui. "Le Royaume-Uni soutient pleinement les efforts menés par l'ONU, comme indiqué clairement dans la résolution 2548 du Conseil de sécurité de l'ONU, pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable (...) qui prévoit l'autodétermination du peuple du Sahara occidental conformément aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies", a répondu le ministre d'Etat dans une question de la députée travailliste, Rachel Hopkins.

James Cleverly, répondait à une question sur quelles sont les discussions qu'il a eu sur la question du référendum d'autodétermination lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité sur le Sahara Occidental. "Nous appuyons fermement les efforts du secrétaire général des Nations Unies pour nommer un envoyé personnel dans les plus brefs délais afin que les consultations entre les parties puissent reprendre", a-t-il ajouté.