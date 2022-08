Le rappeur Gims interprète l'une des chansons officielles de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar intitulée "Arhbo", dont le clip a été dévoilé samedi sur Youtube par la Fédération internationale (Fifa). Sur ce morceau, le rappeur congolais ayant vécu en France presque toute sa vie est en duo avec le chanteur portoricain de trap latino et de reggaeton Ozuna. Un premier hymne officiel, "Hayya Hayya (Better Together)" par la chanteuse américaine de R&B Trinidad Cardona, le Nigériano-Américain Davido, star de l'afrobeat, et la Qatarienne Aisha, avait été diffusé en avril. La Coupe du monde qatarienne, du 20 novembre au 18 décembre, sera la première à se tenir dans un pays arabe. L'hymne le plus connu d'un Mondial reste "Waka Waka (This Time for Africa)" par Shakira et le groupe sud-africain Freshlyground, musique officielle de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud.