Le Prix Zayed pour la durabilité, premier prix mondial décerné par les EAU qui récompense les organisations et les lycées proposant des solutions durables, a officiellement annoncé l’ouverture de l’appel aux candidatures 2023. Les candidatures seront acceptées jusqu'au 6 juillet 2022 sur le portail en ligne du Prix. Les petites et moyennes entreprises, organisations à but non lucratif et lycées proposant des solutions de développement durable sont invités à soumettre leur candidature dans l'une des cinq catégories suivantes : Santé, Alimentation, Énergie, Eau et Lycées. L’édition 2022 du Prix a reçu un nombre record de 4 000 candidatures en provenance de 151 pays, ce qui représente une augmentation significative de 68,5 % des candidatures par rapport à l’édition précédente. Le Sultan Ahmed Al Jaber, ministre de l'Industrie et des Technologies avancées des EAU et directeur général du Prix Zayed pour la durabilité, a déclaré : « En 14 ans d’existence, le Prix a fièrement honoré son engagement de reconnaître et d’encourager le développement de solutions durables innovantes et inspirantes. Nous continuerons de célébrer cet héritage, et nous réjouissons à l’idée de récompenser les prochains pionniers de la durabilité, dont les projets d’impact environnemental et social apporteront des changements toujours plus significatifs.» S.E. Al Jaber a ajouté : « Les jeunes restent une priorité pour le Prix, c’est pourquoi nous nous engageons à soutenir encore plus de futurs leaders du développement durable, en leur offrant, grâce à notre catégorie Lycées, une opportunité de concrétiser des idées audacieuses.» « Le Prix Zayed pour la durabilité continue d'être un partenaire indéfectible et un leader d'opinion dans le domaine du développement durable international. En amplifiant la portée du travail essentiel réalisé de par le monde dans les domaines de la santé, de l'énergie, l'alimentation et l'eau, et en facilitant l'apport de ces solutions aux communautés vulnérables du monde entier par l'intermédiaire des lauréats du prix, nous avons contribué à transformer la vie de plus de 370 millions de personnes». Le fonds annuel du prix, d'une valeur de 3 millions de dollars, récompense les lauréats de chaque catégorie à hauteur de 600 000 dollars pour développer leur projet, et à hauteur de 100 000 dollars dans la catégorie Lycées, qui couvre six régions du monde. Ces six régions sont les Amériques, l'Europe et l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, l’Asie du Sud, et l'Asie de l'Est et Pacifique. Inspiré par l'héritage humanitaire et de développement durable du père fondateur des EAU, le cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, le prix entame son édition 2023 après avoir, à ce jour, récompensé un total de 96 lauréats, dont les solutions et projets menés par des étudiants ont transformé de manière la vie de millions de personnes. Bien que les critères varient selon les catégories, les éléments essentiels de chaque candidature résident dans la manière innovante, percutante et inspirante dont la technologie, les applications et les solutions proposées transforment la vie des gens. Pour les catégories Santé, Alimentation, Énergie et Eau, les organisations doivent démontrer qu'elles améliorent l'accès aux produits ou services essentiels, et qu'elles ont une vision à long terme de l'amélioration des conditions de vie et de travail. Pour la catégorie Lycées, les projets doivent être menés par des étudiants, l'accent étant mis sur l'implication active de ces derniers dans les processus de planification, de déploiement et de suivi. Le Prix Zayed pour la durabilité comporte un processus d'évaluation en trois étapes, qui commence par une vérification préalable par un cabinet indépendant de recherche et d'analyse. Cela permet d'identifier les dossiers recevables et de sélectionner les candidats éligibles. Les évaluations sont ensuite effectuées par un comité de sélection composé d'experts internationaux indépendants spécialisés par catégorie. A partir de cette liste de candidats, les finalistes sont choisis et envoyés au jury du prix qui élit à l'unanimité les gagnants, dans les cinq catégories. Les lauréats seront annoncés en 2023 lors d'une cérémonie de remise des prix à l’occasion de la Semaine de la durabilité d'Abu Dhabi (ADSW). Pour plus d’information, visitez www.ZayedSustainabilityPrize.com